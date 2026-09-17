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Ofrecen recompensa de $50 millones por responsables de ataque a radar en Candelaria, Valle del Cauca

En la mañana de este jueves, 17 de septiembre, habló en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, para referirse al atentado contra un radar aéreo en Candelaria, municipio de ese departamento.

En su primera intervención, la gobernadora Toro anunció que se está ofreciendo una recompensa de $50 millones por los responsables de este atentado, el cual la misma funcionaria calificó de “muy grave”.

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Según comentó, la decisión se dio tras un consejo de seguridad urgente.

¿Quiénes serían los responsables?

Toro explicó que, en el momento, “se cree la hipótesis de que es el Ejército Mayor Central (disidencias Farc) que pueden ser (la estructura) Jaime Martínez o la Adán Izquierdo, localizada en la Cordillera Central”.

Así mismo, la funcionaria explicó que tanto el aeropuerto, como el radar, están funcionando de manera normal.

“Fueron tres drones Kamikaze que lograron impactar, y a unos 300 metros, en donde se encontró un carro, había tres drones que no alcanzaron a usar, entonces es algo muy grave”, explicó.

Adquisición de antidrones

La gobernadora del Valle confirmó, además, la adquisición de unos antidrones para mitigar estos ataques.

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“En este momento estamos comprando unos antidrones, tres antidrones, pero a la Fuerza Aérea como tal, o sea, a la base aérea o a la Fuerza Aérea, y en este momento estamos, precisamente, comprándoles esos antidrones”, dijo.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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