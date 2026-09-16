Ataque con drones afecta radar de la Aeronáutica Civil en Candelaria, Valle

Tres detonaciones provocadas, al parecer, por drones afectaron la esfera del radar 3D de la Aeronáutica Civil, ubicado en el corregimiento de El Carmelo, en Candelaria, Valle del Cauca.

Las autoridades se desplazan hasta el lugar para verificar los daños y establecer las circunstancias del ataque. De manera preliminar, la acción estaría relacionada con las disidencias de las Farc.

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El sistema afectado es el primer radar 3D civil instalado en Colombia. Fue inaugurado en julio de 2025, con una inversión de 41.400 millones de pesos, y está destinado a fortalecer la vigilancia del espacio aéreo en esta zona del país.

Físicamente, la infraestructura está compuesta por una torre de 30 metros de altura, equipada con una estructura metálica de aproximadamente 10 toneladas de peso, sobre la cual se encuentra la esfera que protege el sistema de radar.

Este equipo permite detectar y hacer seguimiento a las aeronaves, estableciendo datos como su altura, velocidad, distancia y rumbo, incluso cuando una aeronave no tiene activo su transpondedor.

El radar es clave para la operación aérea del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, ubicado en Palmira, Valle.