Tras ataque con drones, acordonan radar en Candelaria, Valle, y activan protocolo antiexplosivos

Tras el ataque registrado esta mañana contra el radar de vigilancia aérea de la Aeronáutica Civil, ubicado en el corregimiento de El Carmelo, zona rural de Candelaria, Valle, las autoridades activaron un protocolo de seguridad y acordonaron la zona.

La Alcaldía confirmó que fueron cuatro explosiones, que se habrían producido mediante drones. Hasta el momento no se reportan personas afectadas.

Expertos antiexplosivos de la Policía Nacional y el Ejército se desplazaron hasta el lugar para inspeccionar la infraestructura, establecer las posibles afectaciones y verificar que no existan otros elementos que puedan representar un riesgo.

“He ordenado a los comandantes de la Fuerza Pública y al secretario de Seguridad, Guillermo Londoño, trasladarse al corregimiento para atender la situación reportada de orden público... No vamos a ceder ni nos vamos a doblegar ante estas amenazas y atentados”, señaló la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

La alcaldesa de Candelaria, Gessica Vallejo Valencia, convocó además un Consejo Extraordinario de Seguridad para evaluar lo ocurrido y definir las acciones que se adoptarán frente al ataque.

El radar afectado es el primer sistema 3D civil instalado en Colombia y cumple funciones de vigilancia del espacio aéreo, al permitir detectar aeronaves y establecer información como su altura, velocidad, distancia y rumbo.

El sistema tiene importancia para el control del tráfico aéreo en el área del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, ubicado en Palmira.