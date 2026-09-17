Lugares autorizados para cobrar las cesantías de Colfondos: ¿debe llevar fotocopia de cédula?

Intereses de cesantías: ¿Cuánto pagan en 2026 si tiene menos de un año laboral? Así puede calcular. Getty Images

Las cesantías son una prestación social que el empleador debe reconocer a sus trabajadores adicional al salario ordinario. Aplica tanto en empresas públicas como privadas y equivale a un mes de salario por cada año trabajado.

Si el trabajador no completa el año en un empleo, de todas formas recibirá cesantías proporcionales al tiempo que trabajó.

Las cesantías son equivalentes a un seguro de desempleo. El propósito de estos fondos es proteger al trabajador en caso de quedar desempleado, garantizándole un ingreso digno durante este periodo de transición.

De acuerdo con la ley, esta compensación económica se liquida anualmente al 31 de diciembre y se consigna al fondo de cesantías antes del 15 de febrero del siguiente año. Los intereses se pagaban directamente al empleador, correspondientes al 12% anual sobre el monto de las cesantías.

¿En qué se pueden gastar las cesantías?

A diferencia de un ahorro privado que se puede gastar libremente en cualquier necesidad, las cesantías están reguladas por la ley. Por tal razón, sus retiros parciales están limitados a la compra, construcción, ampliación, mejora o remodelación de vivienda, al pago de créditos hipotecarios y a la educación del propio trabajador, su cónyuge, compañero o compañera permanente o sus hijos.

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Se podrán realizar retiros parciales o totales de acuerdo con lo establecido por la ley.

Según la jurisprudencia de la Corte Suprema, el retiro de las cesantías sin presentar soportes, requisitos o utilizarlos para fines no autorizados por la ley es motivo suficiente para que una empresa termine la relación laboral bajo un despido con justa causa.

¿Dónde cobrar las cesantías de Colfondos?

Los lugares autorizados por Colfondos para reclamar el dinero dependen del monto y el canal que elija el trabajador. Se deberá llevar fotocopia de la cédula junto con el documento de identidad original. si se realzirá el cobro presencial.

Puntos de atención presencial aliados

Para retiros de hasta $80.000.000 COP, puedes acudir directamente con tus soportes físicos a:

REVAL

Multipagas

Oficinas de Colfondos

Si el monto es superior al mencionado, el trámite se debe gestionar obligatoriamente de forma presencial en la Red de Oficinas de Colfondos.

Link aquí: https://www.colfondos.com.co/dxp/canales-habilitados-retiros-cesantias

Oficinas de Scotiabank Colpatria: Habilitadas para reclamar giros en efectivo por montos de hasta $6′000.000 o para el cobro de cheques.

También está la opción de realizar el proceso 100 % virtual en la Zona Transaccional de Colfondos. Los archivos de soporte se adjuntan en formato PDF y el dinero se puede recibir mediante:

Transferencia a la cuenta bancaria.

Depósitos electrónicos como Nequi o DaviPlata.

Retiros en efectivo en oficinas de Scotiabank Colpatria (previa solicitud virtual).

Además del documento de identidad, se debe contar con la carta de autorización del empleador, si es retiro parcial por vivienda o educación. O el soporte de terminación del contrato, si la persona quedó desempleada.

¿Cuáles trabajadores no reciben las cesantías en Colombia este 2026?

En Colombia son tres tipos de trabajadores, según lo estipulado en la ley, que no reciben este pago, especialmente por el tipo de contrato que manejan:

Trabajadores con un contrato por prestación de servicios.

Trabajadores que reciban un salario integral.

Trabajadores informales.

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