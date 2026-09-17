“Como payasos venimos a echar cuentos”: duro debate por desorden e inasistencias en nuevo Congreso

Este jueves, 17 de septiembre, la representante del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, y el representante del Centro Democrático, Juan David Zuluaga, debatieron en 6AM W sobre la situación a la que se enfrenta en el nuevo congreso: múltiples sesiones que se levantan, debates faltos de argumentos, peleas, disfraces y otros.

Se ha denunciado que habría una falta de orden en la priorización de los temas de relevancia para el país, y el debate se ha reducido a la discusión del día a día sobre el presidente Abelardo de la Espriella y el expresidente Gustavo Petro.

Pero la polémica estalló por dos cosas: en la Cámara se levantó la sesión ayer, miércoles, luego de que durante una hora discutieran sobre si estaba bien o mal citado el debate. Y en el senado tuvieran a la cúpula militar de la Nación, junto al ministro de Defensa, escuchando proposiciones sobre otros temas, mientras en el occidente de Colombia se había atentado contra un radar aéreo.

¿Qué responden los congresistas?

Zuluaga cuestionó el ritmo de trabajo del Congreso y aseguró estar cansado de que las discusiones no avanzan, entre otras cosas, porque el Pacto Histórico querría sabotearlas: “Como payasos, venimos aquí solamente a echar cuentos, a hablar bobadas, y esto no avanza”, dijo

Y aseguró que lo ocurrido no es únicamente un episodio de ayer, sino a una serie de situaciones: “Esto es el cúmulo de varias circunstancias que vienen sucediendo desde hace dos meses en la Cámara de Representantes”.

También cuestionó las suspensiones de las sesiones por fallas técnicas: “Nosotros sesionamos una vez en plenaria a la semana, máximo. Y se daña el micrófono, entonces tenemos que esperar una semana. Tiembla la tierra y en una empresa cualquiera se hace una evacuación y se vuelve a ingresar a trabajar; acá no”.

Dijo igualmente: “yo no comparto que algunos compañeros vayan con piñas coladas, flotadores, pantalonetas, toallas, a distorsionar un debate que ya no se podía hacer, pero es que las necesidades de Colombia siguen”.

Por su parte, María Fernanda Carrascal defendió a su bancada y aseguró que las dificultades en la Cámara no pueden atribuirse al Pacto Histórico: “Somos una minoría pidiendo garantías”.

Y más bien cuestionó a la mesa directiva de la Cámara: “Yo creo que falta mucho orden en esa mesa directiva, falta mucho conocimiento del procedimiento de la Ley Quinta, falta respeto a la Constitución Política de Colombia y la jurisprudencia”.

Frente a los señalamientos de Zuluaga, la representante rechazó que el Pacto Histórico sea responsable de la falta de sesiones: “Me parece que usted falta la verdad cuando dice que ha sido responsabilidad nuestra”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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