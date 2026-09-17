Comité Intergremial del Magdalena cuestiona resolución de la CREG y pide trato diferencial al Caribe. Foto: CIMAG

El Comité Intergremial del Magdalena pidió a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, revisar la resolución que establece medidas para reducir el consumo de energía y contempla cobros adicionales cuando se superan las metas establecidas.

El gremio considera que la medida debe tener en cuenta las condiciones particulares del Caribe, donde las altas temperaturas incrementan la necesidad de utilizar aire acondicionado, refrigeración, bombeo de agua y otros equipos, especialmente en sectores comerciales, industriales y turísticos.

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Raúl Eduardo García, presidente del Comité Intergremial del Magdalena, aseguró que están de acuerdo con promover el ahorro, pero insistió en que debe existir una diferenciación entre las regiones.

“Nosotros estamos a favor de que se ahorre (...) pero sí hacer una diferenciación. Serán expertos de la CREG quienes tendrán que determinar ese proceso de equidad”, dijo García.

El dirigente agregó que las condiciones climáticas de ciudades como Santa Marta hacen que no sea comparable exigir el mismo nivel de ahorro que en otras zonas del país.

Por eso, el Comité Intergremial propone una mesa de trabajo con la CREG, el Ministerio de Minas y Energía, la Superintendencia de Servicios Públicos, Air-e y los gremios del Caribe para revisar técnicamente la aplicación de la medida.