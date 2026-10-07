Visota SAS denuncia presuntas agresiones de funcionarios del SENA en Tunja

La denuncia fue presentada por Visota SAS, empresa de Tunja que asegura estar encargada de recibir los escombros y materiales provenientes de lo que fue el antiguo terminal de la ciudad. La controversia está relacionada con la entrega y aprovechamiento de las arcillas de la obra y con las condiciones en que, según la empresa, se han desarrollado las actuaciones de funcionarios vinculados al proyecto.

Andrés Suárez, coordinador de proyectos de Visota, aseguró que un hombre identificado como Rafael Eduardo Blanco Duarte, señalado por la empresa como interventor del SENA, llegó a sus instalaciones el jueves 1 de octubre, sobre las 3: 25 de la tarde. Suárez dijo que le solicitó la identificación y el carné que acreditara su condición de funcionario o interventor del Sena, pero aseguró que la respuesta fue en términos que consideró ofensivos.

Según el relato del coordinador de proyectos, Blanco Duarte habría manifestado que en Visota estaban «ardidos» porque no les entregarían el contrato relacionado con las arcillas y habría agregado que gracias a ellos era posible su sustento económico. «...Ustedes comen es por nosotros y son unos muertos de hambre...» Dijo Andrés, que el funcionario del Sena le dijo a su mamá, la señora Sonia Suarez, representante legal de Visota S.A.S.

Visota afirma que presentó la denuncia ante el SENA, la Procuraduría, la Alcaldía y otras entidades relacionadas con la obra y que busca explicaciones frente a la actuación de los funcionarios. Andrés Suárez, sostuvo además que la empresa cuenta con los permisos de Corpoboyacá y con las autorizaciones requeridas para el aprovechamiento del material.

Caracol Radio a la subdirectora del SENA y al ingeniero Alejandro Ojeda, señalado como uno de los funcionarios encargados de la auditoría de la obra, pero no obtuvo respuesta.

Ahora, está por definirse cuál es el predio a donde se van a llevar las arcillas y en cuánto tiempo, y quiénes intervinieron para que les dieran los permisos ambientales para la disposición final del material.