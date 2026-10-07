Empoduitama alerta por bajas presiones de agua en la ciudad durante el día

Planta de Tratamiento de Surba en Duitama / FOTO : EMPODUITAMA

Duitama

Empoduitama informó a los usuarios abastecidos por la Planta de Tratamiento de Surba que durante el día se presentarán bajas presiones e intermitencias en el servicio de acueducto, debido a la disminución significativa del nivel de la fuente de abastecimiento.

De acuerdo con la información entregada por la empresa, las posibles intermitencias podrían presentarse en sectores de las comunas 1, 2, 3, 4 y 5 de Duitama.

Entre las zonas que podrían verse afectadas se encuentran:

Comuna 1: Salesiano.

Salesiano. Comuna 2: Cándido Quintero, San Fernando, Laureles, Arauquita, San Francisco e Higueras.

Cándido Quintero, San Fernando, Laureles, Arauquita, San Francisco e Higueras. Comuna 3: Las Delicias, Villa Korina, Alcázares, Santa Lucía, Divino Niño, Progreso (sector Guadalupe), Cundinamarca, Cerro Pino, Rincón del Cargua, La Fuente, Las Américas, El Recreo y Primero de Mayo.

Las Delicias, Villa Korina, Alcázares, Santa Lucía, Divino Niño, Progreso (sector Guadalupe), Cundinamarca, Cerro Pino, Rincón del Cargua, La Fuente, Las Américas, El Recreo y Primero de Mayo. Comuna 4: Progreso (sector Seminario) y La Tolosa.

Progreso (sector Seminario) y La Tolosa. Comuna 5: La Paz.

La empresa señaló que sus equipos técnicos y operativos trabajan para garantizar la continuidad del servicio y distribuir el agua disponible de manera equitativa entre los diferentes sectores de Duitama.

Ante esta situación, se hizo un llamado a la ciudadanía a racionar el consumo y hacer un uso responsable del recurso, especialmente mientras se mantienen las condiciones de disminución en la fuente.

Entre las recomendaciones está almacenar agua en recipientes limpios y tapados, reutilizarla para actividades como descargas de sanitario o aseo de pisos, y evitar el lavado de vehículos, fachadas y andenes, así como el riego de jardines con manguera.

Empoduitama también pidió revisar y reparar posibles fugas dentro de las viviendas y establecimientos, con el propósito de reducir el desperdicio.

La empresa reiteró que cada acción contribuye al cuidado del recurso hídrico y agradeció la comprensión y colaboración de los usuarios mientras se mantiene esta situación.

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