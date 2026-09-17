Alcaldía y Gobernación ya tienen todo listo para el Gran Fondo de Nairo Quintana

Cartagena y Bolívar ya afinan los últimos detalles para recibir el Gran Fondo Nairo Quintana Cartagena Fest, una jornada deportiva que reunirá a miles de participantes nacionales e internacionales y llevará el nombre del departamento a distintos lugares del mundo.

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El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, y el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, se reunieron para ultimar aspectos relacionados con la organización del evento, que busca convertirse en una vitrina para mostrar los paisajes, la cultura y las comunidades de la región.

“Esto es un lujo para Cartagena, para Bolívar y para nuestros pueblos. No hay una carrera de ciclismo en Cartagena que convoque a 7.000 ciclistas. Tener a miles de personas recorriendo nuestro territorio es una oportunidad enorme para mostrar lo mejor que tenemos”, destacó Turbay.

El evento se desarrollará del 9 al 11 de octubre de 2026 y tendrá una programación que comenzará con Mundo Nairo, un espacio con feria comercial, activaciones de marcas, agenda cultural y experiencias relacionadas con el ciclismo.

El viernes 9 de octubre se realizará la apertura oficial, junto con la entrega de kits y actividades en el Centro de Convenciones. La jornada finalizará con un cóctel de apertura a las 7:00 de la noche, con la presencia de autoridades, deportistas, invitados especiales y medios de comunicación.

El sábado 10 llegará el turno del Running, con más de 3.100 participantes en las distancias de 5K, 10K y 21K.

La gran jornada será el domingo 11 de octubre, cuando aproximadamente 4.000 ciclistas participen en la Gran Rodada del Gran Fondo Nairo Quintana. La salida está prevista desde las 5:30 de la mañana y el recorrido atravesará Cartagena, Turbaco, Arjona, Gambote, Mahates, Soplaviento, San Estanislao, Villanueva y Santa Rosa de Lima.

El gobernador Yamil Arana destacó la necesidad de que los municipios, autoridades y comunidades se preparen para acompañar la competencia y aprovechar la llegada de visitantes.

Con más de 8.500 participantes entre ciclistas y atletas y presencia de personas de 23 países, el Gran Fondo busca conectar a Cartagena y los municipios del norte de Bolívar a través del deporte y, al mismo tiempo, proyectar el territorio como escenario para grandes eventos deportivos y turísticos.