Asinort denuncia señalamientos contra docentes del Catatumbo

Norte de Santander.

La Asociación Sindical de Institutores Nortesantandereanos, Asinort, denunció nuevos señalamientos contra docentes que trabajan en municipios de la región del Catatumbo, a través de publicaciones difundidas en redes sociales.

Leonardo Sánchez, presidente de Asinort, explicó a Caracol Radio que en estas publicaciones se relaciona a algunos educadores con estructuras armas ilegales, sin que, según indicó, existan decisiones judiciales que sustentes esas acusaciones.

“Se está desdibujando el buen nombre de la comunidad educativa de este municipio y, por supuesto, específicamente a algunos docentes, a través de páginas donde señalan e involucran a los compañeros y compañeras docentes de situaciones que no están debidamente identificadas y que requieren la atención lo más pronto posible”, señaló Sánchez.

El dirigente sindical aseguró que los señalamientos se han concentrado inicialmente en docentes de El Carmen, Ocaña, Tibú y Sardinata.

Sánchez advirtió además sobre los comentarios que se generan a partir de estas publicaciones y el riesgo que, según Asinort, representan para los educadores y sus familias.

“De estas páginas se derivan, a través del chat, comentarios que ponen en riesgo la vida, la salud mental de la familia y los docentes, la buena imagen de la comunidad educativa carmelitana y la buena imagen de las instituciones y establecimientos educativos”, afirmó.

De acuerdo con el presidente de Asinort, más de siete docentes han sido señalados hasta el momento, e incluso, aseguró, han aparecido publicaciones que involucran a hijos de integrantes de las comunidades educativas.

Ante esta situación, el sindicato informó que se activó la ruta para docentes amenazados o en riesgo y que se analiza cada caso de manera individual.

El procedimiento contempla la solicitud de estudios de riesgo ante la Unidad Nacional de Protección y la revisión de posibles traslados por parte de la Secretaría de Educación Departamental.

Sánchez explicó que estos traslados, de ser necesarios, deben ser concertados con los educadores afectados.

“Es el desprendimiento de un lugar de arraigo, de un lugar de muchos años en la zona de trabajo, en el municipio, el desprendimiento de su familia, inclusive de sus hijos, entre otros. Entonces es una situación que hay que analizar con mucho paso a paso, con mucha prudencia, pero también con mucho tacto”, manifestó.

Asinort también anunció una mesa técnica ampliada, con participación de la Policía Nacional, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Educación Departamental, para revisar la situación y definir medidas de protección.

El sindicato pidió además investigar el origen de las publicaciones y garantizar que cualquier señalamiento contra los docentes sea tramitado por las autoridades competentes, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.

“Nosotros rechazamos de manera total estas agresiones, el hostigamiento a través de redes sociales”, reiteró Sánchez.

La organización sindical insistió en que las condiciones de seguridad no deben afectar la prestación del servicio educativo y reiteró su llamado para que “la escuela sea un territorio de paz” en los municipios del Catatumbo.