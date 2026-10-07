Aplazan Consejo de Política Criminal para discutir Estatuto Antiterrorista y Ley de Sometimiento

El Consejo Superior de Política Criminal, que inicialmente estaba programado para este jueves, fue aplazado y reprogramado para el jueves de la próxima semana.

En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia y otras entidades del sector justicia recibieron una notificación en la que el Gobierno informó sobre el cambio de fecha de la reunión.

El encuentro había sido convocado para abordar diferentes proyectos impulsados por el Gobierno en materia de justicia, entre ellos el Estatuto Antiterrorista y las modificaciones al Código de Procedimiento Penal.

Uno de los puntos que se tenía previsto socializar son los cambios relacionados con la audiencia de imputación de cargos, dentro de las modificaciones que plantea el Gobierno al procedimiento penal.

La reunión también serviría para presentar ante las entidades que integran el Consejo Superior de Política Criminal otros proyectos de esa cartera, entre ellos la ley de sometimiento dirigida a diferentes grupos armados.

El aplazamiento se conoce después de que Caracol Radio revelara los borradores y sus respectivos articulados de varias de estas iniciativas, entre ellas el Estatuto Antiterrorista y los cambios al Código de Procedimiento Penal.

Ahora, la discusión entre las entidades que hacen parte del Consejo Superior de Política Criminal quedó programada para el jueves de la próxima semana, cuando se espera que el Gobierno presente y socialice los principales contenidos de estos proyectos.