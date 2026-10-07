Abogado de Sneyder Pinilla señala posible conflicto de intereses de MinJusticia

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Varios traslados ordenados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, han despertado suspicacias porque afectan a personas que hasta hace poco coincidieron en procesos, o fueron contrapartes del abogado Iván Cancino, hoy ministro de Justicia.

El Inpec es una entidad adscrita al Ministerio de Justicia y está bajo las órdenes del titular de esa cartera.

En las últimas horas fueron trasladados Sneyder Pinilla y Olmedo López, ex subdirector y ex director de la UNGRD, protagonistas del escándalo por la compra de carrotanques para La Guajira con sobrecostos de más de 16.000 millones de pesos.

Tanto López como Pinilla llegaron a acuerdos con la Fiscalía y estaban señalando a otros funcionarios y a congresistas que presuntamente participaron en la operación corrupta.

Uno de esos señalados es Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, durante el gobierno anterior y cliente, hasta hace poco, del penalista Iván Cancino, hoy ministro de Justicia.

Mientras Olmedo López y Sneyder Pinilla están en la cárcel, y fueron cambiados de lugar de reclusión por orden del obediente Inpec, Carlos Ramón González, el antiguo poderdante del abogado Cancino, sigue prófugo de la justicia y vive una mansión en Managua, la capital de Nicaragua, protegido por el régimen de Daniel Ortega.

El Reporte Coronell conversó con Moreno, abogado de Sneyder Pinilla.

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“Nos deja un sinsabor, no solo que se haya designado por parte del actual ministro al actual director del INPEC, que es el que firma este traslado, porque además este traslado desconoce dos órdenes judiciales que ordena proteger judicialmente la verdad y la vida de los testigos, porque es que los sapos no la pasan bien dentro de la cárcel, le corre riesgo la vida, y además falta declarar precisamente en el juicio de Carlos Ramón, aquí no se le dan las condiciones de seguridad de los testigos”, dijo el abogado en el Reporte Coronell.

Agregó que se iniciarán acciones constitucionales como la acción de tutela, porque no se pueden desconocer estos fallos judiciales

El Inpec, a órdenes del Ministro de Justicia, trasladó también hace unos días de La Picota a Cómbita, a Juan Guillermo Monsalve, testigo importante en los procesos contra el expresidente Álvaro Uribe. La declaración de Monsalve obró en el proceso contra el llamado abogánster Diego Cadena, cuyo abogado defensor fue Iván Cancino, hoy ministro de Justicia.

Unos días antes, y sin que hasta ahora se haya ofrecido alguna explicación, fue trasladado de la cárcel de La Picota en Bogotá a la de Palogordo en Santander, el cerebro de DMG, David Murcia Guzmán. Guzmán presentó una acción disciplinaria contra el hoy presidente Abelardo de la Espriella, quien fuera su abogado.

El representante del presidente en ese proceso, desestimado por prescripción de la acción disciplinaria, fue el hoy ministro de Justicia Iván Cancino.