Consejo de Estado no hizo reparos a la sanción impuesta al congresista Alex Flórez

El Consejo de Estado declaró ajustada a la legalidad la sanción disciplinaria impuesta al senador Álex Flórez por la Procuraduría General de la Nación, que consiste en una suspensión e inhabilidad especial por seis meses.

La decisión fue adoptada por la Sala Dos Especial de Decisión, que concluyó que se respetaron las garantías del debido proceso y que la conducta del congresista se ajusta a una falta grave cometida con dolo.

¿Por qué se le hizo la sanción a Alex Flórez?

Los hechos se remontan a la madrugada del 2 de septiembre de 2022, durante un procedimiento policial en un hotel de Cartagena. En ese contexto, el senador profirió expresiones injuriosas y calumniosas contra patrulleros de la Policía Nacional, a quienes señaló de delitos graves sin pruebas, lo que quedó registrado en videos difundidos en redes sociales.

En su análisis, el alto tribunal determinó que Flórez actuó de manera consciente y reiterada, descartando argumentos como una posible inimputabilidad. Además, consideró que su comportamiento afectó la imagen de la función pública y vulneró los estándares éticos exigidos a los congresistas, al utilizar su investidura para lanzar acusaciones sin fundamento.

Con base en lo anterior, el Consejo de Estado concluyó que la sanción fue proporcional, teniendo en cuenta la gravedad de la falta, su impacto social y la intención del senador, por lo que decidió mantener la medida disciplinaria.

Álex Flórez. Foto: @AForeroM en Twitter Ampliar Álex Flórez. Foto: @AForeroM en Twitter Cerrar

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