Santiago Uribe Vélez perdió tutela con la que aspiraba a tumbar su condena

El hacendado Santiago Uribe Vélez, quien continúa recluido en las instalaciones del Batallón de Caballería Juan del Corral, en Rionegro Antioquia, acaba de perder una acción de tutela con la que aspiraba a tumbar la condena definitiva e inapelable que le impuso la Corte Suprema de Justicia.

La Sala Penal ratificó por doble conformidad la sentencia a 28 años de prisión como ejecutor de los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio a agravado.

La defensa del condenado Santiago Uribe Vélez quería crear una especie de cuarta instancia, a través de una tutela, que fue negada por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que la desestimó por infundada y contraria a derecho.

La decisión con ponencia del magistrado Fernando Augusto Jiménez fue aprobada por unanimidad.