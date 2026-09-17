Comerciante de oro fue asesinado con arma de fuego en plena vía pública de Floridablanca, Santander

Un ataque con arma de fuego terminó con la vida de un hombre de 29 años en el barrio Santa Ana de Floridablanca, Santander, durante la noche del miércoles 16 de septiembre.

La víctima fue identificada como Marlon Yesid Roa Pico, quien, de acuerdo con el reporte de las autoridades, se desempeñaba como comerciante de oro y residía en el barrio Provenza.

Los hechos ocurrieron hacia las 9:40 de la noche, en la carrera 11 con calle 2-11, cuando Roa Pico se movilizaba en una motocicleta junto con su hermano. Según el relato entregado a las autoridades, ambos venían del barrio Villabel, donde habían estado jugando videojuegos, y se detuvieron en el sector de Santa Ana debido a que la motocicleta presentaba baja presión en una de sus llantas.

Lea también: ¿Busca cita para el pasaporte? Habrá una jornada en Floridablanca, Santander

El hermano de la víctima descendió de la motocicleta para ir a orinar y, en ese momento, escuchó varias detonaciones. Al voltear, habría observado a dos hombres que se movilizaban en otra motocicleta. El parrillero habría disparado contra Roa Pico. El joven quedó tendido en el lugar y, pese a que su hermano intentó auxiliarlo, ya no presentaba signos vitales.

El reporte policial señala que la víctima recibió múltiples impactos de bala en la cabeza, cuatros heridas en la espalda. En la escena, las autoridades recolectaron 15 vainillas calibre 9 milímetros, además de un teléfono celular y la motocicleta en la que se movilizaba la víctima.

Podría interesarle: Presidente De La Espriella convocó a Marval para hablar de construcción de mega cárceles

Por ahora, el caso es investigado bajo la hipótesis de un posible sicariato o ajuste ilegal de cuentas. Las autoridades adelantan labores de vecindario y buscan establecer si existen cámaras de seguridad que hayan registrado el momento del ataque o la ruta de escape de los responsables.

En Floridablanca se han presentado tres hechos sicariales, en las últimas 48 horas, en los que tres hombres han perdido la vida.