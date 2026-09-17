¿Busca cita para el pasaporte? Habrá una jornada en Floridablanca, Santander

Los residentes de Ciudad Valencia, Lagos, Cañaveral, Villabel, Santa Ana y Molinos Bajos podrán solicitar una cita para tramitar el pasaporte este sábado 19 de septiembre en Floridablanca.

La jornada será de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía en el coliseo cubierto de Ciudad Valencia.

La jornada será únicamente para asignar citas. Los funcionarios asignarán las citas, pero no realizarán el trámite completo ni entregarán pasaportes durante la jornada.

Después, cada usuario deberá acudir en la fecha asignada a la oficina principal de pasaportes, en el centro comercial Cacique, en Bucaramanga.

Los documentos dependen de quién hará el trámite. Los adultos deberán presentar la cédula ciudadana. Para los menores de edad, será necesario llevar el registro civil original.

Por ahora, no se ha informado cuántas citas se entregarán ni cómo se organizará la atención.