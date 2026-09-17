En junta metropolitana del AMB se definirá si hay cambios en el día sin carro y sin moto

Bucaramanga

Tras el llamado de los gremios para que no se realice el día sin carro y sin moto en Bucaramanga el próximo 30 de septiembre, la directora del área metropolitana Johana Rojas, confirmó que la decisión será estudiada la próxima semana en junta metropolitana y se revisará si se puede modificar el día o incluso no hacerlo, como ha pasado en los últimos dos años.

“Hemos venido escuchando las solicitudes de diferentes gremios y se ha elevado al máximo órgano decisorio, nuestra Junta Metropolitana, esta manifestación de potenciales afectaciones para que sea en el seno de este órgano la decisión de si se da un aplazamiento o se mantiene la jornada el 30 de septiembre en lo establecido en el acuerdo metropolitano”, indicó la directora del área metropolitana.

A su turno, Alejandro Almeyda, director ejecutivo de Fenalco en el departamento aseguró que pese a solicitar en reiteradas ocasiones un encuentro con el área metropolitana no fue posible y por eso hizo un llamado al alcalde de Bucaramanga Cristian Portilla para que él sea quien alce la voz por los comerciantes, sin embargo dijo que acatarán la decisión que se tome la próxima semana.

“Y si se hace el sector empresarial como siempre va a resguardar y va a tomar respetuoso cuidado de la ley. Eso es lo que hacemos los empresarios formales. Pero sí es un ejercicio que va en contravía del sector empresarial y nuevamente invitamos a los alcaldes del área metropolitana y a la directora del área metropolitana que miles de veces le he solicitado esos espacios que sean, por favor, responsables con lo que van a legislar”, indicó Almeyda.

Desde el área metropolitana advierten que este medida no es un capricho sino que se debe aplicar una vez al año y que incluso si no se hace se podría estar cometiendo una falta disciplinaria.