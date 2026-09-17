“Delimitación y protección de Santurbán no se detiene”: MinAmbiente tras impedimento del ministro

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Arjona, decidió apartarse de la suscripción de determinados actos administrativos relacionados con la delimitación del páramo de Santurbán, al considerar que podría existir una circunstancia que comprometa su intervención personal en el proceso.

A través de un comunicado, el Ministerio explicó que la decisión busca garantizar transparencia e imparcialidad en las actuaciones administrativas y preservar la confianza de la ciudadanía frente a las decisiones que se adopten sobre este ecosistema estratégico para Santander y el país.

Sin embargo, la cartera aclaró que el impedimento del ministro no significa que el Ministerio de Ambiente se aparte del proceso de Santurbán.

Según la entidad, continuarán las actuaciones necesarias para garantizar la protección del páramo, sus fuentes de agua, biodiversidad y las comunidades que habitan en este territorio. El Ministerio también señaló que seguirá ejerciendo sus competencias dentro del proceso de delimitación, con fundamento técnico y jurídico y con participación de las comunidades.

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La cartera insistió en que las decisiones relacionadas con Santurbán deben mantenerse por encima de cualquier circunstancia individual y estar respaldadas por las instituciones y las reglas establecidas para este tipo de procedimientos.

De esta manera, mientras el ministro se aparta de los actos administrativos en los que corresponda su impedimento, el Ministerio de Ambiente continuará adelante con el trámite.

La discusión sobre la delimitación de Santurbán ha sido un proceso de especial relevancia para Santander, debido a la importancia ambiental del páramo y a los intereses de las comunidades y sectores económicos que se encuentran vinculados al territorio.

El Ministerio reiteró que su propósito es avanzar en la protección del agua, la biodiversidad y el territorio, al tiempo que busca garantizar la legitimidad y seguridad jurídica de las decisiones que se adopten.