Floridablanca registra el mayor ingreso de estudiantes a la universidad en el área metropolitana

Floridablanca registra el mayor porcentaje de estudiantes que, después de terminar el grado undécimo, ingresan a la universidad entre los municipios del área metropolitana de Bucaramanga. Así lo señala un reciente informe de Bucaramanga Cómo Vamos, que ubica este indicador en el 63%.

El dato fue uno de los aspectos destacados durante el Foro Educativo Municipal de Floridablanca, encuentro que reunió a cerca de 1.200 rectores, coordinadores y docentes para revisar los avances y desafíos que enfrenta el municipio en materia educativa.

Durante la jornada también se resaltaron los resultados obtenidos en las pruebas Saber. Según la Alcaldía, Floridablanca ocupó durante dos años consecutivos el primer lugar a nivel nacional en estas evaluaciones.

Otro de los indicadores presentados corresponde al Programa de Alimentación Escolar. La administración municipal aseguró que cerca del 90% de los estudiantes recibe actualmente este beneficio.

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El alcalde de Floridablanca, José Fernando Sánchez Carvajal, destacó que estos resultados hacen parte de un trabajo articulado en materia educativa y señaló que el municipio también ha avanzado en alimentación escolar, infraestructura y calidad educativa.

“Somos el municipio sobresaliente del área metropolitana y del departamento de Santander, con una cobertura del 90% de los estudiantes que reciben este programa de alimentación escolar. Por dos años consecutivos hemos ocupado el primer puesto a nivel nacional en las pruebas Saber”, indicó Sánchez Carvajal.

En infraestructura también se reportaron avances. Entre los proyectos que fueron destrabados y puestos en funcionamiento están el megacolegio Gabriel García Márquez y el Colegio Microempresarial El Carmen, obras que habían permanecido rezagadas durante varios años.

Los retos para el sector educativo

El foro no se concentró únicamente en los resultados. También sirvió para discutir los desafíos que tendrá el municipio frente a la educación durante los próximos años, en el marco de las propuestas del Plan Nacional Decenal de Educación 2026-2035.

Entre los temas planteados están una mayor participación de estudiantes, padres de familia y docentes en las decisiones de las instituciones, además de la construcción de currículos que respondan a las características y necesidades de cada territorio.

Desde el Comité Municipal del SES Floridablanca se insistió precisamente en la necesidad de fortalecer un currículo territorial y lograr que la participación de las comunidades educativas en los gobiernos escolares se traduzca en decisiones concretas.