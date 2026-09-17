Área Metropolitana de Bucaramanga responde a gremios económicos sobre polémica por el Día sin Carro

El Área Metropolitana de Bucaramanga - AMB, respondió a las recientes declaraciones del director de Fenalco Santander, Alejandro Almeyda, sobre las supuestas convocatorias realizadas a la entidad para participar en mesas técnicas relacionadas con la movilidad y el Día sin Carro y sin Moto.

A través de un comunicado, el AMB aseguró que no ha participado en una mesa técnica formalmente constituida con las autoridades de tránsito y transporte de los cuatro municipios del área metropolitana, ni ha recibido una convocatoria formal para un espacio con esas características.

La entidad, sin embargo, reconoció que sí asistió a una reunión convocada por Fenalco Santander el pasado 22 de julio, en la sede del gremio. Según explicó, en ese encuentro no fueron convocadas autoridades de tránsito municipales.

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El propósito de la reunión fue brindar información sobre el Acuerdo Metropolitano 008 del 6 de septiembre de 2024, mediante el cual se establecen las disposiciones para la jornada del Día sin Carro y sin Moto en Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta.

Fenalco pidió evaluar cambio de fecha

Durante ese encuentro, integrantes de la Junta Directiva de Fenalco Santander solicitaron al AMB evaluar un posible cambio en la fecha de la jornada del Día sin Carro y sin Moto.

Frente a esta solicitud, el Área Metropolitana explicó que la modificación de la fecha no es una decisión que pueda tomar directamente la entidad, sino que debe ser definida por la Junta Metropolitana.

El AMB informó que este asunto fue incluido en el orden del día de la próxima sesión de la Junta Metropolitana, prevista para la próxima semana.

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La entidad también recordó que las medidas restrictivas al tránsito deben ser formalizadas por las respectivas autoridades de tránsito municipales, de acuerdo con sus competencias.

El pronunciamiento se conoce en medio de la discusión entre el sector empresarial y las autoridades metropolitanas sobre las medidas de movilidad que impactan a comerciantes y ciudadanos del área metropolitana.

El AMB señaló finalmente que mantiene su disposición para participar en espacios de concertación con las alcaldías, autoridades competentes, gremios y demás sectores involucrados, siempre que se desarrollen con información técnica y representación institucional.