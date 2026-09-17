Hércules, el caballo gigante que llega a Santander para cautivar a los visitantes del PONY PARQUE

Con su imponente estatura y pelaje zaino, Hércules se ha convertido en la nueva atracción de PONY PARQUE, parque temático ubicado a 40 minutos de Bucaramanga, en la entrada de la Mesa de Los Santos. El caballo, de raza percherón, mide 1.90 metros, superando ampliamente el promedio de altura de los equinos en el país.

Los caballos percherones son originarios de Francia y se han destacado históricamente por su fuerza para el trabajo de campo. Su temperamento noble les ha otorgado el reconocimiento como “gigantes gentiles”, una característica que hace de Hércules un ejemplar atractivo.

Su estatura supera la altura promedio de muchos caballos del país. A esto se suma su elegante pelaje castaño oscuro, que resalta durante las exhibiciones y permite a los visitantes apreciar las particularidades de esta raza de tiro pesado.

La llegada de Hércules amplía la oferta de entretenimiento educativo de PONY PARQUE, allí turistas de todas las edades podrán conocer la diversidad de las razas equinas, desde los pequeños ponis hasta los imponentes caballos de gran tamaño.

El parque ha dispuesto un establo adecuado y las atenciones veterinarias y nutricionales necesarias para el caballo. Estas condiciones buscan ofrecerle un espacio apropiado para su adaptación y cuidado.