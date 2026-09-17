Presidente De La Espriella convocó a Marval para hablar de construcción de mega cárceles

Bucaramanga

Dos directivos de la constructora santandereana Marval fueron a la reunión convocada por el presidente de la República, Abelardo De La Espriella para “direccionar los proyectos de mega cárceles en el país”.

A la segunda empresa edificadora más grande del país asistieron el presidente de la compañía, Rafael Marín Valencia y su hermano, Sergio.

A la cita también acudieron representantes de otras firmas constructoras del país y los ministros de Transporte, Elsa Noguera y de Justicia, Iván Cancino.

Marval ha construido cárceles en el pasado en el país y en el extranjero; la empresa levantó la penitenciaría de Cómbita en Boyacá y también recibió el encargo de erigir La Nueva Joya, en el este de Panamá entre 2010 y 2014.

Jorge Iván Cuervo, uno de los ministros de Justicia durante el gobierno del presidente Gustavo Petro se refirió a la participación de la empresa Marval en el consorcio que construyó ese penal en el vecino país.

Recordó que “esa cárcel fue inaugurada en 2014. Costó aproximadamente 157 millones de dólares. Tiene cupo para cerca de 5.600 personas privadas de la libertad”.

En redes, el exministro calculó que “diez cárceles de estas, a precios de entonces, de 2014, costarían cerca de $5 billones, y albergaría a cerca de 56.000 privados de la libertad, más o menos la mitad de la población carcelaria actual”.

Cuervo argumentó en su publicación en la red social X que la presencia de la ministra de Transporte, Elsa Noguera “en esa reunión hace pensar que se hará mediante el modelo de contratación de Barranquilla, que es invitación cerrada, sin licitación”.

Agregó que bajo ese esquema “el contratista trabaja con su plata y luego se le paga con la concesión, lo cual supone que el consorcio constructor administra el centro penitenciario y le pagan un valor por privado de la libertad”. Para el exministro, “un negociazo”.