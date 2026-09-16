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“Venimos con una oferta fuerte en crédito y ahorro”: presidente de Revolut en Colombia

Este martes, 15 de septiembre, una de las noticias económicas de la semana la dio el banco Revolut, el cual recibió por parte de la Superfinanciera la aprobación para operar en Colombia como entidad bancaria.

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A propósito, habló en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, Diego Caicedo, el CEO del banco Revolut en Colombia, quien se refirió a la llegada de la entidad y el ABC de lo que ofrecerá.

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Escuche la entrevista a continuación:

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