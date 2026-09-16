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16 sep 2026 Actualizado 12:11

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“Venimos con una oferta fuerte en crédito y ahorro”: presidente de Revolut en Colombia

Diego Caicedo, el CEO del banco Revolut en Colombia, se refirió en 6AM W a la llegada de esta nueva entidad bancaria al país.

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Este martes, 15 de septiembre, una de las noticias económicas de la semana la dio el banco Revolut, el cual recibió por parte de la Superfinanciera la aprobación para operar en Colombia como entidad bancaria.

Lea más: El neobanco más grande de Europa, Revolut, recibe aval para operar en Colombia: ¿competencia a Nu?

A propósito, habló en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, Diego Caicedo, el CEO del banco Revolut en Colombia, quien se refirió a la llegada de la entidad y el ABC de lo que ofrecerá.

Noticia en desarrollo.

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Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...

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