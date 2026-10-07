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“Usan el 7 de octubre para hacer una ofensiva contra Netanyahu”: coordinador internacional del Likud

Ilan Libskind, coordinador internacional del partido político Likud para América Latina y el Caribe, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, donde se refirió al ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023 y las versiones que señalan a Benjamín Netanyahu de saber con antelación sobre el atentado.

“Están usando el 7 de octubre para hacer una ofensiva electoral contra él”, manifestó.

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Así las cosas, aseguró que debe haber una comisión independiente que investigue qué fue lo que pasó y si el primer ministro tuvo conocimiento de los hechos.

“¿Qué quieren los partidos de izquierda? Una comisión judicial que no es independiente (…). Llevamos tres años en guerra y han perseguido sin parar a Netanyahu. Ya se comprobó que no hay pruebas y no lo pueden acusar de nada”, indicó.

Recordó que el mismo Netanyahu ha pedido que se levante una comisión que investigue los hechos, pues él ya entregó los protocolos de lo que fue el 7 de octubre.

“El 7 de octubre no solo fue la apertura a una guerra externa, sino también interna”, aseguró.

Vea aquí: El camino hacia el ataque del 7 de octubre

¿Qué debe pasar para que Israel acepte la solución de los dos estados?

Argumentó que desde el partido político Likud no están de acuerdo con esa solución y “el gobierno de Israel no permitirá que existan dos estados”.

“Los aliados han intentado hacer esa solución, pero la única respuesta que recibimos del lado extremista son ataques y atentados”, finalizó.

Escuche la entrevista completa aquí: