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16 sep 2026 Actualizado 11:58

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Santa Marta

Alertan falta de árboles en Santa Marta, solicitan más jornadas de siembra por altas temperaturas

La preocupación se da por las condiciones climáticas de la ciudad, caracterizada porque buena parte del año, la temperatura supera los 30 grados centígrados.

Siembra de árboles

Siembra de árboles / Getty Images (Getty Images)

Siembra de árboles
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Ambientalistas de Santa Marta se pronuncian por la deforestación que hay en puntos estratégicos de la ciudad como El Camellón de la bahía, y la necesidad de iniciar un proceso de siembra ante las altas temperaturas que hay en la ciudad.

“Cuando tú entras en un árbol que viene de ser azotado por el sol, te baja cinco grados la temperatura”, afirmó, Salvador Valdeblanques ambientalista de la asociación río Manzanares al destacar la importancia de la arborización para mitigar las altas temperaturas y mejorar las condiciones ambientales y de salud en la ciudad.

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Es de recordar que, la capital del Magdalena tiene temperaturas máximas habituales superiores a 30 °C, por lo que la sombra y la cobertura vegetal permite minimizar la sensación térmica que en ocasiones puede llegar hasta los 39° grados.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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