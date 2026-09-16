Alertan falta de árboles en Santa Marta, solicitan más jornadas de siembra por altas temperaturas

Santa Marta

Ambientalistas de Santa Marta se pronuncian por la deforestación que hay en puntos estratégicos de la ciudad como El Camellón de la bahía, y la necesidad de iniciar un proceso de siembra ante las altas temperaturas que hay en la ciudad.

“Cuando tú entras en un árbol que viene de ser azotado por el sol, te baja cinco grados la temperatura”, afirmó, Salvador Valdeblanques ambientalista de la asociación río Manzanares al destacar la importancia de la arborización para mitigar las altas temperaturas y mejorar las condiciones ambientales y de salud en la ciudad.

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Es de recordar que, la capital del Magdalena tiene temperaturas máximas habituales superiores a 30 °C, por lo que la sombra y la cobertura vegetal permite minimizar la sensación térmica que en ocasiones puede llegar hasta los 39° grados.