Avanza la construcción del PAE para comunidades indígenas de Fundación, Magdalena

Santa Marta

La Gobernación del Magdalena, a través de la Oficina de Programas de Alimentación (OPA), avanza en la construcción participativa del Programa de Alimentación Escolar (PAE) 2027 para las comunidades indígenas del municipio de Fundación, mediante una jornada desarrollada en la Institución Educativa Indígena y Pluricultural Kankawarwa.

El encuentro permitió definir un plan de trabajo orientado a articular los lineamientos nacionales del PAE con las particularidades sociales, culturales y productivas del territorio, reconociendo las prácticas alimentarias y los saberes propios de las comunidades beneficiarias.

Como parte del proceso se elaborará un diagnóstico situacional para conocer las características alimentarias y productivas de la zona e identificar los productos disponibles en el territorio, sus temporadas de cosecha, volúmenes de producción y métodos de conservación y preparación.

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La jornada contó con la participación de autoridades del territorio arhuaco, representantes de los cabildos, directivos docentes, docentes y estudiantes de la institución educativa, pertenecientes tanto al pueblo arhuaco como a la población campesina de la zona, territorio que también se caracteriza por su vocación cafetera.