Pinedo destina cerca de $900 millones en cinco vehículos para reforzar la seguridad de Santa Marta

El alcalde Carlos Pinedo entregó cinco vehículos a la Policía y un tractor a Guardacostas. Foto: Alcaldía de Santa Marta

La Alcaldía de Santa Marta entregó cinco vehículos a la Policía Metropolitana y un tractor a la Estación de Guardacostas, con una inversión cercana a los 900 millones de pesos provenientes del Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

La entrega se realizó en el Parque Bolívar y, según la administración distrital, permitirá fortalecer las labores de investigación criminal de la Sijín, la capacidad operativa de la Policía y las operaciones marítimas de Guardacostas.

“La seguridad no se improvisa, requiere planeación, inversión, coordinación y sobre todo trabajar juntos. Estos vehículos van a permitir que la Sijín tenga mejores condiciones para desarrollar sus labores investigativas y fortalecer su capacidad de respuesta” Dijo el alcalde Carlos Pinedo.

Equipos para fortalecer las operaciones

El comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Jeyson López Puerto, destacó el aporte de los nuevos vehículos a las labores de la institución.

“Esta entrega representa un fortalecimiento de nuestras capacidades operativas y un paso firme hacia una ciudad más segura” señaló el coronel.

Por su parte, el comandante de la Estación de Guardacostas de Santa Marta, capitán de fragata Juan David Rendón Zapata, explicó que el tractor facilitará el ingreso y extracción de las unidades de reacción rápida.

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“El equipo permitirá realizar con mayor seguridad, eficiencia y oportunidad el ingreso y la extracción de nuestras unidades de reacción rápida del agua” expresó el capitán.

Durante el acto, Pinedo también se refirió a los resultados recientes en materia de seguridad y advirtió que las cifras oficiales pueden no reflejar toda la realidad delictiva de la ciudad.

“Los delitos de alto impacto han disminuido en Santa Marta, pero hay que ser muy claros con la ciudadanía: hay un subregistro que no aparece ahí” añadió el alcalde.

La administración distrital señaló que la entrega hace parte de las acciones contempladas en el Plan de Desarrollo “Santa Marta 500+” para fortalecer las capacidades de la Fuerza Pública y mejorar la respuesta institucional en materia de seguridad.