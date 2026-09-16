Procuraduría pide informe sobre realidad energética en zonas no interconectadas de 8 departamentos

Bogotá

Con el propósito de obtener un diagnóstico sobre la prestación del servicio de energía eléctrica, la Procuraduría pidió un informe detallado al Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, sobre la realidad energética de las zonas no interconectadas de ocho departamentos de Colombia: Amazonas, Chocó, Guainía, La Guajira, Putumayo, San Andrés, Vaupés y Vichada.

En la actuación preventiva se requirió detallar por cada departamento el número de usuarios atendidos, la capacidad instalada, el promedio de horas diarias de suministro, el estado de la infraestructura y las falencias que impactan la continuidad, eficiencia y calidad del servicio.

El Ministerio Público también solicitó un inventario de los proyectos que están en ejecución, estructuración o planeación que contemplen Fuentes No Convencionales de Energía Renovable, así como aquellos vinculados al Sistema Interconectado Nacional.

Para este órgano de control el objetivo de estas peticiones es velar por la eficiente prestación de los servicios públicos, el adecuado uso de los recursos y evitar situaciones que pongan en riesgo el bienestar de los usuarios en estas regiones apartadas del país que requieren un servicio de energía eficiente.