Fiscalía imputó al brigadier general Mejía por presuntamente ordenar liberación de un narco

La Fiscalía General de la Nación imputó al brigadier general Federico Alberto Mejía Torres, señalado de presuntamente haber interferido en la judicialización de un hombre capturado en flagrancia con 4,5 kilogramos de lo que sería pasta base de coca, en el departamento del Cauca.

De acuerdo con la investigación, los hechos se remontan al 31 de enero de 2024, cuando integrantes del Ejército Nacional capturaron al hombre en el corregimiento de El Plateado, jurisdicción de Argelia, Cauca.Tras la captura, el detenido fue trasladado a Popayán para ser puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y adelantar el proceso de judicialización correspondiente.

Sin embargo, según los elementos materiales probatorios recopilados por el ente acusador, el entonces comandante del Comando Específico del Cauca (CECAU), brigadier general Federico Alberto Mejía Torres, habría considerado improcedente la captura y ordenado que el hombre fuera retornado a El Plateado.

Para realizar el traslado, presuntamente se coordinaron los recursos logísticos y operacionales necesarios para movilizar al capturado y la sustancia incautada en un helicóptero UH-60 de la División de Aviación de Asalto Aéreo del Ejército Nacional, con apoyo aéreo FAC-4125.

La Fiscalía sostiene que esta actuación habría impedido que el capturado fuera puesto a disposición de la autoridad judicial competente y que la sustancia fuera sometida al procedimiento de incautación y cadena de custodia correspondiente.

Además, el ente acusador señala que el oficial habría elaborado dos informes, fechados el 19 de octubre de 2025 y el 10 de marzo de 2026, en los que presuntamente consignó información falsa sobre las circunstancias en las que se produjo el retorno del detenido.

Según la Fiscalía, dichos documentos habrían tenido como finalidad inducir en error a los funcionarios encargados de establecer la legalidad de lo ocurrido y de adelantar las actuaciones administrativas y disciplinarias relacionadas con el caso.

Por estos hechos, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia imputó al brigadier general Federico Alberto Mejía Torres los delitos de prevaricato por acción, favorecimiento, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.El oficial no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.