El voluntariado más antiguo de Medellín cumple 70 años de servicio en el Hospital General

Medellín

La Corporación Damas Voluntarias del Hospital General de Medellín celebra este 18 de septiembre 70 años de servicio desinteresado. Desde su fundación en 1956, este voluntariado —el más antiguo de la ciudad— ha sido un pilar fundamental para cuidar la vida y humanizar la atención médica.

El acto central se llevará a cabo en el Auditorio de la Salud, rindiendo tributo a más de 200 mujeres que han formado parte de la entidad. Se destacará el homenaje especial a doña Nelly Campuzano de Arango, de 100 años de edad y 56 años de servicio activo.

Siete décadas de solidaridad y vocación

Lideradas hoy por su presidenta, Rosa Elena Gómez Giraldo, la corporación nació en 1956 bajo el impulso de doña Luz Castro de Gutiérrez. Con 109 voluntarias activas, la labor del equipo abarca desde capacitaciones para madres lactantes hasta soporte emocional, entrega de alimentos y articulación con hogares de paso.

Actualmente, las voluntarias expanden su impacto con el programa “Luzca bien, siéntase mejor en Medellín” y como benefactoras del hogar de ancianos Buenaventura, consolidando una red integral de apoyo social, solidaridad y fraternidad.

Impacto real en la comunidad hospitalaria

En el último año, la labor de las voluntarias ha beneficiado a miles de usuarios: 3.276 pacientes atendidos en lactancia, urgencias y neonatos; 2.971 personas respaldadas con ropa y contención emocional; y 4.867 pacientes hospitalizados auxilados con insumos de aseo y apoyo económico.

Además, el voluntariado garantizó almuerzos para 3.104 acompañantes en estancias prolongadas y facilitó la ubicación de 184 personas en hogares de paso, reafirmando su compromiso de estar presentes con humanización y calidad por muchos años más.