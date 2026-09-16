Colombianos dentro y fuera del país pueden aprender inglés gratis con el SENA

Medellín, Antioquia

El programa está dirigido a colombianos mayores de 14 años, tanto residentes en el país como quienes se encuentran en el exterior. La formación puede realizarse desde cualquier lugar con acceso a internet y permite avanzar a través de 13 niveles.

Cada nivel tiene una duración de 48 horas y está diseñado para desarrollar progresivamente las competencias necesarias para comunicarse en inglés, de acuerdo con las necesidades del entorno académico y laboral.

“Son 13 niveles de formación que permiten desarrollar competencias y habilidades en este idioma mediante cursos de 48 horas, completamente gratuitos y 100 % virtuales”, explicó Yecid Torres, vocero de la Dirección de Formación Profesional del SENA.

La estrategia también cuenta con una prueba de clasificación para las personas que ya tienen conocimientos previos de inglés. Durante la formación, los aprendices trabajan habilidades como comprensión lectora, escritura, escucha y conversación.

¿Cómo inscribirse?

Los interesados pueden consultar la oferta disponible e inscribirse a través de la plataforma Zajuna del SENA, en la sección de “Bilingüismo”. Una vez se complete el proceso, los participantes recibirán por correo electrónico la información correspondiente para iniciar su formación.

Más información Rionegro ofrece apoyo del 30 % para créditos de educación superior

Aunque los cursos son virtuales y flexibles, el SENA señala que el avance depende también del compromiso de cada aprendiz. Además de cumplir con las actividades de la plataforma, recomienda complementar el aprendizaje con ejercicios autónomos.

Con “English Does Work”, el SENA busca ampliar el acceso al aprendizaje de un segundo idioma y fortalecer las competencias que actualmente son requeridas en distintos sectores del mercado laboral, incluso para los colombianos que se encuentran fuera del país.