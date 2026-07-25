Tras judicialización de 300, se conocen nuevos datos de la desaparición del ingeniero Andrés Camilo

San Andrés de Cuerquia- Antioquia

La fiscalía presentó ante un juez a Weimar Alexander Castillo, alias “300” por el delito de desaparición forzada. Esta persona, quien sería integrante del grupo delincuencial El Mesa, está señalada de presuntamente participar en la desaparición del ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez Yépez en el año 2022 en el municipio de San Andrés de Cuerquia, Norte de Antioquia. El procesado fue capturado en el municipio de Bello por el CTI con apoyo del GAULA militar.

Durante la audiencia, el fiscal del caso manifestó que la víctima fue aparentemente golpeada y retenida en una vivienda de San Andrés de Cuerquia, amarrada de manos.

“Cuando este fue interceptado en el parque principal de esa localidad por aproximadamente 5 personas, entre ellas unos sujetos con los alias de El Paisa, Minguerra o 300, Juan Puntas, Willy y El Cabo, sujetos que han sido señalados de ser miembros o integrantes del GDO denominado El Mesa”.

Agrega el ente investigador que; alias 300 era la persona que manejaba un vehículo en el que transportaron al ingeniero forestal hacia zona rural antes de que no se volviera a saber nada de él.

“Quien iba conduciendo la camioneta color verde carpada, como una jaula, encarpada arriba y destapada a los lados, donde montaron y se llevaron de forma violenta al ingeniero Andrés Camilo Peláez Yépez. Dice además que alias 300 se dedica a transportar en ese vehículo víveres para los guerrilleros de esa zona y ratifica que fue el conductor de ese vehículo cuando se llevaron al ingeniero o es víctima de esa presión forzada”, dijo el fiscal.

Esta situación relatada por el fiscal ocurrió el 4 de abril de 2022 en esa población y serían alias el Paisa y alias Willy quienes trasladaron a la víctima.

Ante las pruebas presentadas por la fiscalía, el judicializado no aceptó el cargo de desaparición forzada; sin embargo, el juez ordenó la detención en centro carcelario desde donde deberá seguir afrontando el proceso judicial.