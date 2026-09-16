Presidente del Concejo dice que nuevo POT de Medellín no prohíbe Airbnb

Medellín, Antioquia

El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, aseguró que el proyecto de revisión de mediano plazo del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) no plantea prohibir Airbnb ni la vivienda turística en la ciudad, sino establecer en qué sectores y bajo qué condiciones podrán desarrollarse estas actividades.

La declaración se produjo en medio de la discusión por las restricciones planteadas para los alojamientos turísticos en el proyecto de acuerdo y de las preocupaciones expresadas por Asohost, que advirtió que algunas familias que actualmente generan ingresos mediante esta actividad podrían verse afectadas si sus viviendas quedan ubicadas en zonas donde el nuevo POT no permita el uso turístico.

De Bedout señaló que la vivienda turística está reconocida por la legislación nacional como una actividad de alojamiento y que quienes la desarrollan deben cumplir los requisitos establecidos en la Ley General de Turismo y sus decretos reglamentarios.

Sin embargo, explicó que el reconocimiento de la actividad como servicio turístico no significa que pueda desarrollarse en cualquier sector de Medellín. Según el presidente del Concejo, corresponde al ordenamiento territorial establecer los usos del suelo y las condiciones para su localización.

El debate estará en dónde puede funcionar

Para De Bedout, la discusión que deberá asumir el Concejo no consiste en definir si Medellín tendrá o no vivienda turística, sino en establecer cómo se puede desarrollar esta actividad teniendo en cuenta las condiciones de cada zona.

“El verdadero debate que se está dando en el Concejo de Medellín es cómo logramos un equilibrio en la actividad turística, el derecho a la vivienda, la protección de los residentes, la actividad económica y la capacidad de soporte de los diferentes sectores de nuestra ciudad”.

El proyecto radicado ante el Concejo contempla la posibilidad de desarrollar una oferta regular de servicios de hospedaje para vivienda turística en determinadas áreas de media mixtura, cuando estas se superponen con zonas de desarrollo orientado al transporte o con zonas de tratamiento especial y de cuidado ambiental.

También contempla estas actividades en áreas de alta mixtura, de predominancia económica y en transformación, consideradas dentro de la propuesta como sectores con mayores condiciones de soporte.

La discusión cobra relevancia porque Asohost ha advertido que las nuevas reglas podrían sacar del mercado a viviendas que actualmente prestan servicios de alojamiento turístico en sectores residenciales. La asociación también ha cuestionado que el proyecto no establezca una transición clara para quienes ya desarrollan esta actividad.

Concejo deberá estudiar la propuesta

De Bedout sostuvo que ahora corresponde a los concejales analizar técnicamente el proyecto y escuchar a los distintos sectores involucrados antes de definir las condiciones que quedarán establecidas en el acuerdo.

“Ahora nos corresponde a nosotros, en el Concejo, estudiar técnicamente la propuesta, escuchar obviamente los diferentes sectores, a la ciudadanía, y determinar si las condiciones planteadas son adecuadas para nuestra ciudad”.

La posición del presidente del Concejo introduce un matiz frente a la preocupación planteada por los prestadores turísticos: el proyecto no plantea, según su interpretación, una prohibición general de Airbnb o de la vivienda turística, sino una delimitación territorial de dónde puede operar y bajo qué condiciones.

La discusión continuará durante el trámite del proyecto de revisión del POT, en el que el Concejo deberá evaluar las condiciones urbanísticas, la capacidad de soporte de los sectores y los efectos de las nuevas reglas sobre residentes, propietarios y quienes desarrollan actividades de alojamiento turístico.