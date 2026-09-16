Rionegro ofrece apoyo del 30 % para créditos de educación superior

Antioquia

La Alcaldía de Rionegro y el ICETEX abrieron una nueva convocatoria del programa “Todos a la U”, una estrategia que busca facilitar el acceso de jóvenes del municipio a programas de educación superior.

A través de un convenio interadministrativo entre el Municipio de Rionegro y el ICETEX, los beneficiarios podrán acceder a financiación de hasta el 100 % del valor de la matrícula.

El modelo contempla que la Alcaldía de Rionegro financie el 30 % del capital desembolsado durante el periodo de estudios, mientras que el ICETEX financia el 70 % restante.

La convocatoria está dirigida a personas que residan en Rionegro desde hace mínimo cinco años, pertenezcan a los estratos 1 a 4, sean egresadas de una institución educativa del municipio y estén clasificadas en el Sisbén.

Estos son los requisitos para acceder al beneficio

Además, deberán contar con un promedio académico mínimo de 3,5 y ser admitidas en uno de los programas ofrecidos por las universidades aliadas: Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), Universidad Católica de Oriente (UCO), Universidad EAFIT y Universidad San Buenaventura.

Para acceder a la condonación del aporte municipal, los beneficiarios deberán graduarse del programa financiado, realizar labor social por cada desembolso en entidades municipales o comunitarias y solicitar la condonación dentro de los 18 meses siguientes al último desembolso.

Desde la puesta en marcha del convenio, en 2021, 22 estudiantes han sido beneficiados, principalmente en programas de la Universidad Católica de Oriente y la Universidad San Buenaventura. Entre los programas cursados se encuentran Enfermería, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Electrónica, Licenciatura en Lenguas Extranjeras, Ingeniería de Sonido, Arquitectura e Ingeniería de Contacto para medios de comunicación y prensa.

La convocatoria se realiza de manera semestral y los interesados podrán inscribirse hasta el 21 de septiembre de 2026, mediante el formulario habilitado a través del código QR de la convocatoria y los canales de información del ICETEX.