Motociclista agredió a tres agentes de tránsito en Sabaneta: las autoridades lo capturaron

Capturan a hombre que agredió a agentes de tránsito en Sabaneta. Foto: Policía Meval.

Sabaneta, Antioquia

Un hombre de 39 años fue capturado luego de agredir a tres agentes de la Secretaría de Movilidad de Sabaneta durante un procedimiento de tránsito, al Sur del Valle de Aburrá.

El hecho ocurrió en el sector de Calle Larga, donde los agentes adelantaban la inmovilización de una motocicleta. En medio del procedimiento, el hombre habría reaccionado de manera violenta y agredido a los tres funcionarios.

Tras recibir la alerta, una patrulla de la Policía llegó al lugar y encontró al presunto agresor escondido en una vivienda del sector. Al percatarse de la presencia de los uniformados, el hombre salió del inmueble y emprendió la huida a pie.

“Se activó la persecución por nuestras unidades policiales, logrando la captura de este agresor. Es de resaltar que cuando intentó huir, este delincuente se cayó, causándose lesiones”, explicó el brigadier general, Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Otros detalles

La persecución fue apoyada por el sistema de cámaras de videovigilancia del municipio, que permitió hacer seguimiento al recorrido del hombre, logrando capturarlo posteriormente.

Debido a las lesiones ocasionadas por la caída, el Cuerpo Oficial de Bomberos acudió al sitio para brindarle atención prehospitalaria.

El hombre fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente para responder por el delito de violencia contra servidor público.