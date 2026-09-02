La Policía en Ibagué capturó a un hombre por presuntamente ofrecer $50 mil a un agente de tránsito

Ibagué

Caracol Radio conoció que la Policía Metropolitana de Ibagué capturó a una persona de 25 años que presuntamente ofreció $50 mil a un agente de tránsito en el sector de Los Miradores, vía San Bernardo en la capital del Tolima.

“Uniformados del Grupo de Operaciones Especiales realizaron la captura de un ciudadano de 25 años, por el presunto delito de cohecho, en hechos ocurridos en el sector de Los Miradores, vía San Bernardo, de la capital tolimense”, dijo el mayor, Luis Carlos Flórez Quintero, Jefe del Centro de Información Estratégico de la Policía en Ibagué.

Según las autoridades, el procedimiento se registró mientras los uniformados brindaban apoyo a unidades de tránsito durante actividades de control vial, en medio de una verificación adelantada a una motocicleta, un hombre se presentó en el lugar manifestando ser el propietario del vehículo involucrado en el procedimiento y habría ofrecido dinero a los funcionarios.

“De acuerdo con la información recopilada por los uniformados, durante la actuación oficial una agente de tránsito adelantaba las diligencias correspondientes cuando el ciudadano se dirigió verbalmente a los funcionarios solicitando que le “colaboraran”, situación que llamó la atención de los uniformados presentes en el lugar”, dijo el mayor, Luis Carlos Flórez Quintero.

A la vez manifestó que “Ante la presencia del comandante del Cuerpo de Agentes de Tránsito que acudió al sitio de los hechos, el ciudadano habría entregado un rollo de billetes que contenía un billete de $20 mil, cuatro billetes de $5 mil y cinco billetes de $2 mil, conducta que permitió evidenciar la presunta comisión del delito de cohecho”.

La persona capturada por el delito de cohecho fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente, entidad encargada de adelantar el respectivo proceso judicial y definir su situación jurídica.