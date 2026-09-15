Vía de La Calleja en Tunja, vuelve a deteriorarse tras mantenimiento de Don Matías

A la vía de la calle 36A de Tunja se le hizo mantenimiento por parte de la Empresa de Desarrollo Territorial Don Matías S.A.S., hace dos meses y ya presenta daño estructural / Foto: Suministrada.

Tunja

Los habitantes del barrio La Calleja, en Tunja, expresaron su preocupación por el poco avance de las obras contempladas en el contrato 1767, ejecutado por la Empresa de Desarrollo Territorial Don Matías S.A.S. El presidente de la Junta de Acción Comunal, José Danilo Sierra, aseguró que varios proyectos incluidos en los presupuestos participativos aún no se han desarrollado.

Uno de los principales reclamos está relacionado con la vía 36A, donde se realizó un trabajo de mantenimiento que, según la comunidad, ya presenta nuevamente deterioro apenas dos meses después de la intervención.

“Se trabajó y terminaron el de vías de la calle 36A. Sin embargo, pues después de dos meses de haberse realizado la obra, no la dejaron como nosotros pensamos que debía quedar. Ahora ya la vía se está dañando nuevamente en la parte donde reparcharon”, indicó Sierra.

El dirigente comunal agregó que, hasta el momento, la comunidad no ha recibido una visita de la Administración Municipal para verificar directamente las condiciones actuales de la vía y establecer qué pudo ocasionar el deterioro.

“Tampoco hemos recibido una visita del municipio para que efectivamente evalúen toda la situación. Nosotros estamos pendientes de que se haga esa verificación y se determine qué pasó con el trabajo que se realizó”, agregó.

Sierra explicó que para La Calleja fueron contemplados inicialmente dos proyectos dentro de los presupuestos participativos: uno relacionado con el mejoramiento vial y otro con infraestructura de espacio público.

El segundo proyecto corresponde a espacio público, que contempla la elaboración de los estudios y diseños para un sendero peatonal. Sin embargo, según Sierra, esta iniciativa no ha comenzado.

El representante de la comunidad indicó que inicialmente se habían adelantado algunos estudios, pero actualmente existirían dudas sobre su utilidad para continuar con el proyecto.

“Lo de espacios públicos, si estamos ahí pendientes, comprende la elaboración desde el primer método, diseño, su estudio y toda situación para un sendero peatonal. No se ha hecho, no se han ni siquiera empezado los estudios”, indicó.

La comunidad de La Calleja espera que la Administración Municipal defina qué ocurrirá con los proyectos pendientes, revise el estado de la vía 36A y determine las acciones necesarias frente al deterioro registrado en el tramo intervenido. Mientras tanto, los habitantes mantienen la preocupación por los recursos asignados y por la posibilidad de que las obras contempladas en el contrato 1767 no lleguen a ejecutarse en su totalidad.