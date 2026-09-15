Moniquirá, a una firma de ampliar el servicio de gas a 3.050 hogares

El alcalde de Moniquirá, aseguró que el proyecto busca dignificar la vida de las familias rurales.

Moniquirá

Moniquirá avanza en un proyecto que busca llevar el servicio de gas por redes a 3.050 hogares rurales de estratos 1 y 2, mediante un convenio entre la Gobernación de Boyacá y la empresa Espigas S.A. E.S.P.

La iniciativa tiene una inversión de 2.723 millones de pesos, de los cuales 2.000 millones serán aportados por la Gobernación y 723,4 millones por la empresa prestadora.

El alcalde de Moniquirá, Freddy Giovanni Pardo, aseguró que ampliar los servicios públicos en la zona rural ha sido una de las prioridades de su administración.

“Nosotros tenemos ese proyecto desde el inicio de nuestro ejercicio como alcalde. Uno de nuestros propósitos es garantizar servicios públicos y darle dignidad no solo al sector urbano, sino también al sector rural”, señaló.

El mandatario explicó que actualmente la cobertura de gas en la zona rural es cercana al 5 %, por lo que calificó el proyecto como un avance importante para las familias campesinas.

“Moniquirá solamente tenía un 5 % de cobertura de gas en el sector rural. Nosotros quisimos avanzar de manera definitiva en este tema y presentamos un proyecto bastante ambicioso, pero a la vez muy aterrizado para el campesino”, afirmó.

El convenio contempla intervenciones en 26 veredas y permitirá subsidiar parte de las conexiones, los medidores y las redes internas de las viviendas. La Gobernación asumirá 279.777 pesos por el derecho de conexión de cada hogar y subsidiará parte del costo de las redes internas.

Para el alcalde, el impacto del proyecto va más allá de garantizar el acceso a un servicio público.

“El gas tiene propósitos muy importantes, como la salud humana y el tema ambiental, para que no nos cocinen más con leña”, sostuvo.

Pardo también destacó el impacto económico para las familias rurales que actualmente deben adquirir y transportar cilindros de gas.

“Hay que pensar cuánto le cuesta hoy comprar un cilindro de gas a cualquier habitante y, sobre todo, llevarlo en grandes desplazamientos en el sector rural”, indicó.

El alcalde señaló que este proyecto hace parte de una apuesta más amplia para mejorar las condiciones de vida en el campo y avanzar hacia una cobertura total del servicio.