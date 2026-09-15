Artistas de Tunja logran cambios en las reglas de la convocatoria para la carpeta de estímulos

El Consejo de Cultura de Tunja se reunió con el alcalde Rafael Acevedo Pedroza y se llegaron a varios acuerdos / Foto: Suministrada.

Tunja

El Consejo de Cultura de Tunja y la Administración Municipal sostuvieron una reunión para revisar las condiciones de la carpeta de Estímulos 2026, luego de que el sector cultural manifestara algunas inconsistencias en la adenda que reactivó la convocatoria.

Julián Quintero, consejero de Cultura de Tunja, manifestó que uno de los principales puntos discutidos fue la restricción para los artistas que resultaron ganadores de estímulos durante 2025. Inicialmente, la convocatoria impedía que estos participantes se presentaran nuevamente este año.

“Habían algunas inconsistencias que no se habían concertado con el sector, entre ellas se les había prohibido a los ganadores 2025 ser parte de la convocatoria 2026. Se llegó al acuerdo de que se mantendría la restricción a los artistas que hubieran ganado en una categoría y este año se podrían presentar en una distinta”, indicó Quintero.

De esta manera, los artistas que hayan obtenido un estímulo en 2025 no quedarán excluidos completamente de la convocatoria, sino que podrán participar en una categoría diferente a aquella en la que fueron ganadores.

Otro de los aspectos revisados estuvo relacionado con la certificación de residencia, debido a que el objetivo de la convocatoria es garantizar que los recursos destinados a los estímulos beneficien principalmente a los artistas de Tunja.

“Se había tenido un tema con la certificación de residencia. En años anteriores se han inscrito quizás artistas que no pertenecen al municipio de Tunja y la idea es que estos recursos se queden en los artistas locales, entonces fue un punto más de acuerdo”, dijo.

Durante el encuentro también se analizaron requisitos específicos de las diferentes áreas culturales que, según el Consejo de Cultura, podían dificultar la presentación de propuestas por parte de algunos artistas.

Quintero señaló que hubo acuerdos con la Alcaldía y la Secretaría de Cultura para realizar los ajustes correspondientes y facilitar la participación.

“Ya por cada área en específico se llegaron a tratar algunos puntos que quizá hacían más difícil la participación de artistas para presentar propuestas y se llegó a un acuerdo. Estamos a la espera de que salga una nueva adenda, esperamos que sea la última”, añadió.

La carpeta de Estímulos 2026 contempla recursos por más de $1.400 millones, destinados a becas y estímulos para artistas y gestores culturales de la capital boyacense.

La convocatoria incluye 10 áreas, entre ellas danza, música, teatro, artes plásticas, patrimonio, artesanías y juventudes. También contempla reconocimientos de vida y obra para jóvenes y artistas con una trayectoria consolidada.

“Esta carpeta de estímulos tiene 10 áreas, en este caso danza, música, teatro, artes plásticas, patrimonio, artesanías, juventudes también, y lo que busca es entregar más de 1.400 millones en estímulos y en becas para los artistas tunjanos”, enfatizó.