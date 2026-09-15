Vehículos blindados LAV llegan al Valle para reforzar operaciones contra grupos armados

Vehículos blindados LAV del Ejército, utilizados para el transporte y apoyo de tropas en zonas de operación, llegaron al Valle del Cauca para reforzar las acciones militares contra grupos armados y la seguridad de los corredores viales.

Los vehículos se suman a los 300 soldados de Operaciones Terrestres enviados al departamento y permitirán ampliar la movilidad y capacidad de respuesta de las unidades militares.

Las operaciones que se adelantan en Jamundí también se extenderán hacia Calima-El Darién, donde las tropas realizarán acciones de control territorial y seguridad sobre las vías y sectores donde delinquen estructuras como el Frente 57 Yair Bermúdez, la Compañía Adán Izquierdo y el Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc.

El general Erick Rodríguez, comandante general de las Fuerzas Militares, confirmó el uso de estas capacidades terrestres en el Valle del Cauca.

“En el Valle del Cauca desplegamos capacidades terrestres para proteger a los colombianos y mantener seguros los corredores viales”, señaló el oficial.

Las operaciones estarán enfocadas también en evitar acciones que afecten la movilidad, como bloqueos e intimidaciones contra la población, en los corredores viales donde se mantiene la presencia de grupos armados.