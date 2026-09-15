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15 sep 2026 Actualizado 11:52

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Asesinan a tiros a un taxista en el nororiente de Cali

El hombre de 34 años fue abordado por el presunto sicario, quien le dispararon en la cabeza

Asesinan a tiros a un taxista en el nororiente de Cali - Redes Sociales

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Un taxista fue asesinado de un disparo en la cabeza cuando se movilizaba por la calle 76 con carrera 1A, en el barrio Petecuy II, nororiente de Cali.

La víctima fue identificada como Omar Joseph Velásquez Mosquera, de 34 años, quien se desplazaba en el taxi de placas WMV 800.

De acuerdo con las primeras informaciones, el hombre habría sido abordado por un sujeto que le disparó con arma de fuego y posteriormente huyó del lugar.

Por las características del ataque, las autoridades investigan el caso como un presunto homicidio cometido bajo la modalidad de sicariato y buscan establecer quién estaría detrás del crimen y cuáles fueron los móviles.

Jhony Rangel, líder de La Mancha Amarilla, señaló que desde el gremio esperan el reporte oficial de las autoridades y reiteró su preocupación por la seguridad de los taxistas y usuarios del servicio público.

“Esperamos que ya las autoridades sean las que directamente den después un parte oficial. Estamos siempre en pro de la seguridad del gremio, de la ciudadanía que se transporta en los taxis. Ya el tema personal lo desconocemos. Mucha fortaleza”, explicó Rangel.

Mairon Benavides Cadena

Mairon Benavides Cadena

Periodista en Caracol Radio. Premio de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón 2024. Docente universitario. Comunicador...

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