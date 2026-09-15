Valle del Cauca suma seis medallas en una jornada dorada para Colombia en los Suramericanos

Colombia tuvo este lunes 14 de septiembre su jornada más productiva hasta el momento en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con ocho medallas de oro repartidas entre el patinaje de velocidad, el levantamiento de pesas y los clavados. Al cierre de la programación, la delegación nacional se mantiene en el tercer lugar del medallero, con 10 oros, nueve platas y nueve bronces, para un total de 28 preseas. Brasil lidera, seguido por Argentina.

El Valle del Cauca fue protagonista de esta jornada con representantes que aportaron medallas para Colombia en patinaje de velocidad y natación carreras.

En el patinaje de velocidad, Kollin Andrea Castro fue una de las grandes figuras del día al conquistar dos medallas de oro. La vallecaucana se impuso en los 200 metros meta contra meta, con un registro de 19.234 segundos, y posteriormente volvió a subir a lo más alto del podio en los 1.000 metros sprint, con un tiempo de 1:32.648.

En la rama masculina, Jhon Edwar Tascón consiguió el oro en los 1.000 metros sprint, con 1:27.165, y previamente había ganado la medalla de plata en los 200 metros meta contra meta, con 18.356. En esta última prueba, Colombia consiguió el 1-2 con Santiago Vásquez, ganador con 18.285.

También hubo protagonismo vallecaucano en la natación carreras. Sebastián Camacho consiguió el bronce en los 400 metros combinado, con un tiempo de 4:30.08, mientras que Juan Manuel Morales fue tercero en los 200 metros libre, con 1:49.69.

Por su parte, el patinaje artístico inició la competencia de danza. El vallecaucano Brayan Carreño terminó primero en la primera parte de la prueba masculina, con 70.43 puntos, mientras el caleño Jeshua Folleco marcha tercero.

Estos fueron los resultados de Colombia en las diferentes disciplinas durante esta segunda jornada de medallas:

OROS

Patinaje de Velocidad

Kollin Castro – 200 m meta contra meta femenino

Santiago Vásquez – 200 m meta contra meta masculino

Kollin Castro – 1000 m Sprint femenino

Jhon Tascón – 1000 m Sprint masculino

Levantamiento de Pesas

Duván Ferrer – 60 kg masculino

Nayive Medina – 49 kg femenino

Francisco Mosquera – 65 kg masculino

Natación Clavados

Luis Felipe Uribe – Trampolín 3 m masculino

PLATAS

Patinaje de Velocidad

Jhon Tascón – 200 m meta contra meta masculino

Levantamiento de Pesas

Rohelys Galvis – 53 kg femenino

Natación Clavados

Sebastián Morales – Trampolín 3 m masculino

Natación Carreras

Juan José Giraldo – 200 m pecho masculinoRelevo femenino 4x100m combinado

BRONCES

Patinaje de VelocidadSara Muñoz – 200 m meta contra meta femenino

Natación CarrerasSebastián Camacho – 400 m combinado masculino

Jasmin Pistelli – 100 m espalda femenino

Juan Manuel Morales – 200 m libre masculino

Sirena Rowe – 50 m mariposa femenino

Emiliano Calle – 50 m mariposa masculino

Esgrima

Carmen Correa – Espada individual femenina

e-Sports – Assetto Corsa

Omar Escorcia – Individual

Luis Castellanos – EA Sports

La delegación colombiana continuará este martes su participación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con nuevas competencias y finales en las que buscará seguir sumando medallas al tablero nacional. Para los representantes del Valle del Cauca, también será una nueva oportunidad de ampliar su aporte al medallero colombiano.