UPTC rechaza posible ingreso de la Fuerza Pública al campus y defiende la autonomía universitaria

El Consejo Académico Ampliado de la UPTC consideró inconveniente la propuesta del Gobierno Nacional de establecer un protocolo para permitir el ingreso de la Fuerza Pública a universidades ante determinados hechos de violencia.

El rector Enrique Vera sostuvo que la discusión genera preocupación entre estudiantes, profesores y trabajadores porque, según explicó, la autonomía universitaria está protegida constitucionalmente y las dificultades que se presentan dentro del campus deben ser abordadas inicialmente por la propia comunidad universitaria.

Vera señaló que la universidad cuenta con mecanismos internos para atender diferentes situaciones y que durante los últimos cuatro años se han desarrollado mesas de concertación y espacios de diálogo para resolver conflictos. Enrique Vera, rector de la UPTC, afirmó que la institución ha podido tramitar problemáticas mediante la participación de los diferentes estamentos, sin necesidad de militarizar el campus o recurrir al ingreso de la Fuerza Pública.

Uno de los puntos centrales para el rector es diferenciar una manifestación pacífica de hechos que puedan constituir conductas delictivas. Vera, explicó que incluso una movilización que genere afectaciones al tránsito puede terminar en enfrentamientos si se produce una intervención policial, por lo que considera necesario evitar escenarios que incrementen la confrontación. Como ejemplo, recordó las movilizaciones relacionadas con la denominada Ruta Violeta, que, según dijo, fueron acompañadas mediante coordinación con el municipio y sin enfrentamientos con la Policía.

Frente a la posibilidad de establecer un protocolo nacional, el rector cuestionó que todavía no estén claras las categorías que determinarían cuándo una actuación es considerada pacífica, vandálica o delincuencial. El rector de la UPTC, afirmó que esa falta de claridad genera preocupación dentro de la comunidad universitaria y reiteró el rechazo de la institución a posibles intervenciones en el campus. Al mismo tiempo, señaló que la universidad dispone de protocolos internos para atender situaciones particulares y que el objetivo debe ser preservar el diálogo, la concertación y la autonomía universitaria.