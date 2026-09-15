Tunja cambia horarios de establecimientos donde la rumba irá solo hasta las 3:00 de la mañana

La rumba irá hasta las 3:00 de la mañana los viernes y sábados.

Tunja

La Alcaldía de Tunja expidió el Decreto 0248 del 11 de septiembre de 2026, mediante el cual se establecen nuevos horarios para establecimientos comerciales abiertos al público en la ciudad. La medida fue concertada después de mesas de trabajo con diferentes sectores y busca equilibrar la actividad comercial con la convivencia y la seguridad.

El secretario del Interior y Seguridad Territorial de Tunja, Gr. (r) Óscar Antonio Moreno Miranda, indicó que la decisión respondió a inquietudes planteadas por representantes de sectores como Asobares, tenderos y jóvenes líderes comunales.

“Atendiendo ese clamor público de los diferentes sectores de la ciudad, pudimos consolidar todas estas inquietudes a través de unas mesas de trabajo que realizamos de manera anticipada. Allí recogimos conceptos e inquietudes y pudimos emitir ese decreto, el 0248 del 11 de septiembre de 2026”.

De acuerdo con el funcionario, uno de los principales objetivos de la nueva regulación es generar condiciones que permitan mantener activa la economía nocturna, pero bajo unas reglas que favorezcan la convivencia entre comerciantes, clientes y residentes.

“Lo que pretendemos con esto es dinamizar el tema de la convivencia y obviamente también, a través de esta regulación, que el comercio también se dinamice, pero dentro de esa regulación para que todos podamos vivir en comunidad”, señaló.

Entre los cambios contemplados están las modificaciones a los horarios de funcionamiento de gastrobares, restaurantes, licoreras y discotecas, entre otros establecimientos relacionados con la actividad nocturna.

El secretario señaló que, luego de analizar las diferentes propuestas y antecedentes, se estableció que el servicio en bares y discotecas ya no irá hasta las 6:00 de la mañana los viernes y sábados y ahora su funcionamiento irá hasta las 3:00 de la mañana.

“De esos cambios significativos podemos ver, por ejemplo, que se cambiaron los horarios con relación al decreto que ha estado vigente del servicio en los bares, licoreras, Discotecas y café-bar que estaba hasta las 6:00 de la mañana, pasará su atención solo hasta las 3:00 a.m.”, indicó el secretario.

Moreno Miranda señaló, además, que la definición de este horario también estuvo relacionada con los reportes entregados por la Policía frente a situaciones que suelen presentarse durante la madrugada, particularmente en materia de seguridad vial y convivencia.

“Veíamos los antecedentes que nos presentaba nuestra Policía: se incrementan las lesiones personales, la violencia intrafamiliar y el tema de la accidentalidad vial, que se nos incrementó inmensamente en esas horas de las 11:00 de la noche a las 6:00 de la mañana. Eso es importante mencionarlo porque tenemos que propender por la salud de los tunjanos”, dijo.

Los nuevos horarios comenzarán a aplicarse desde este miércoles 16 de septiembre y, inicialmente, la medida tendrá vigencia hasta el 15 de diciembre de 2026.

Según el secretario del Interior, este periodo permitirá a la administración municipal evaluar el comportamiento de la medida, revisar sus efectos sobre la convivencia y determinar si son necesarios ajustes.

“Siempre en estos actos administrativos hay un tiempo para evaluar, para poder hacer los ajustes, para aumentar, para disminuir, para crear incentivos, en fin. Todo esto tiene que ser siempre con seguimiento y con evaluación”.

La Alcaldía sostiene que la regulación busca encontrar un punto de equilibrio entre quienes desarrollan actividades comerciales durante la noche y las necesidades de seguridad y tranquilidad de los habitantes de Tunja.

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DECRETO No. 0586 del 15 de diciembre de 2025. Ampliar DECRETO No. 0586 del 15 de diciembre de 2025. Cerrar