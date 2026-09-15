Consejo Académico de la UPTC rechaza injerencia externa que afecte la autonomía universitaria

El Consejo Académico reafirma la defensa y respeto de la autonomía universitaria, consagrada en el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia.

Tunja

En un comunicado del Consejo Académico firmado por el rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Enrique Vera, la Universidad se pronuncia sobre el anuncio del Gobierno de crear un protocolo para que la policía pueda ingresar a las instituciones públicas cuando se generen actos de violencia y terrorismo.

Este es el texto del comunicado:

A raíz del pronunciamiento del presidente de la República de Colombia, Abelardo Gabriel de la estrella Otero, referente a la intervención de la fuerza pública dentro de los campus universitarios, el honorable Consejo Académico ampliado de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, reunido en sesión extraordinaria el 14 de septiembre, ha deliberado sobre la propuesta expresada por el mandatario de los colombianos, considerándola como inconveniente para el ambiente de diálogo, concertación y autonomía universitaria de las Universidades públicas del país.

El Consejo Académico reafirma que se debe respetar el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia, donde el respeto y defensa de la autonomía universitaria es su principal connotación.

Una Universidad pública es un espacio donde el pensamiento crítico, las discusiones académicas y el análisis de los problemas de la sociedad son los que han llevado históricamente a una construcción positiva de la misma. Ha sido parte de la tradición universitaria el derecho a la protesta pacífica, la cual no debe confundirse con actos deliberados de tendencia delincuencial. Dentro de esta autonomía, en un diálogo conjunto de los estamentos universitarios, (estudiantes, docentes y personal administrativo) con los órganos académicos, (Consejo Académico y Consejo Superior) y la administración de la Universidad, siempre se ha llegado a consensos que han permitido avances significativos en los ejes misionales de la Universidad.

Las capacidades que han demostrado las universidades públicas de autorregularse, de crear sus propios protocolos consensuados, es lo que hace de esta autonomía universitaria un importante logro que se debe proteger.

Por lo anterior, el Consejo académico rechaza cualquier injerencia externa que afecte la autonomía universitaria y que ponga en peligro algunos de los miembros de los diferentes estamentos de la Universidad.