Líder estudiantil de la UPTC llama «traidor» al gobernador Carlos Amaya

Las críticas de Julián Santiago Rodríguez, líder estudiantil de la UPTC en Tunja, también estuvieron dirigidas al gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, a quien cuestionó por su relación con el movimiento estudiantil y con la universidad pública. Rodríguez recordó que Amaya es egresado de la UPTC y sostuvo que, pese a ese vínculo, su administración no representa, según su percepción, los intereses de los estudiantes. «...El gobernador Amaya es egresado de la UPTC, pero lo que nosotros hemos notado como juventud es que son traidores del movimiento estudiantil...», afirmó el dirigente durante la movilización.

El líder estudiantil extendió sus cuestionamientos a las autoridades territoriales y las señaló de tener, según su postura, responsabilidad política frente a las decisiones adoptadas en el ámbito nacional. Rodríguez aseguró que las administraciones departamental y municipal han sido «...cómplices con las políticas fascistas con las que ha entrado este gobierno...».

Rodríguez también formuló señalamientos sobre la utilización de recursos públicos y la relación de la administración departamental con la UPTC. Según afirmó, el gobernador habría utilizado a la universidad para favorecer intereses políticos y electorales. «...A la universidad la tomó de contratadero para usar recursos públicos y hacer sus campañas politiqueras...», sostuvo el dirigente estudiantil.

El pronunciamiento del líder estudiantil se da en medio de la movilización universitaria y del debate político alrededor de la autonomía de las instituciones de educación superior, en el marco del pronunciamiento del presidente Abelardo de la Espriella sobre la creación de un protocolo en el que la policía nacional podrá ingresar a las Universidades Públicas cuando se presenten actos violentos o de terrorismo. Rodríguez cuestionó tanto al Gobierno nacional como a las autoridades territoriales y reclamó que los gobiernos respeten la independencia de las universidades públicas frente a las decisiones políticas.