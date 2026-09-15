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15 sep 2026 Actualizado 11:16

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Tunja

Con tutela comunidades buscan que operación de  Termopaipa no afecte el derecho a la salud

GENSA, la ANLA, CORPOBOYACÁ, el ministerio de Salud y las secretarías de Salud de Boyacá y Paipa son las entidades señaladas

La tutela recoge denuncias por cenizas, ruido y posibles afectaciones ambientales y a la salud. Foto | Gensa

La tutela recoge denuncias por cenizas, ruido y posibles afectaciones ambientales y a la salud. Foto | Gensa

La tutela recoge denuncias por cenizas, ruido y posibles afectaciones ambientales y a la salud. Foto | Gensa
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Paipa

Habitantes y organizaciones de la zona de influencia de la Central Termoeléctrica de Paipa presentaron una acción de tutela para solicitar la protección de los derechos a la vida en condiciones dignas, la integridad personal, la salud, el agua, el ambiente sano —incluido el derecho a respirar aire limpio—, la información pública y la participación ambiental.

La acción, actualmente para fallo de segunda instancia, está dirigida contra GENSA, operadora de las Unidades I, II y III, la ANLA, CORPOBOYACÁ y las autoridades de salud de la Nación, Boyacá y Paipa.

La tutela recoge denuncias comunitarias sobre la caída de cenizas y material particulado, el ruido y las posibles afectaciones al aire, el agua, los cultivos, los animales y la salud.

También documenta las excedencias de dióxido de azufre registradas oficialmente y las captaciones, descargas y vertimientos asociados a la operación sobre el río Chicamocha.

Entre los asuntos señalados figura la falta de una evaluación integral de los impactos ambientales acumulativos de las Unidades I, II y III, así como los riesgos asociados a un aumento de la quema de carbón en la termoeléctrica por la intensificación del fenómeno de El Niño.

La acción advierte, además, que existe información parcial sobre enfermedades respiratorias y cardiovasculares, pero no un estudio epidemiológico ambiental específico para Paipa. Asimismo, señala la falta de información suficiente y de participación efectiva de las comunidades.

Al Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo se le solicita ordenar medidas inmediatas para proteger a la población; fortalecer el control y el monitoreo de la operación; exigir un nuevo estudio integral de impacto ambiental y un Plan de Manejo Ambiental actualizado; y evaluar los impactos acumulativos de las tres unidades.

Las peticiones incluyen estudiar conjuntamente las captaciones y los vertimientos sobre el río Chicamocha; proteger y recuperar su ronda hídrica; investigar la caída y la composición de las cenizas; y realizar un estudio epidemiológico ambiental con atención especial a niñas, niños, personas mayores y personas con enfermedades preexistentes.

La tutela no solicita ni busca el cierre de Termopaipa. Su propósito es que las Unidades I, II y III operen únicamente bajo condiciones que protejan efectivamente la salud, el agua y el ambiente, y que se adopten restricciones o medidas preventivas cuando exista un riesgo grave o fallen los sistemas de control”, afirmó Rosa María Mateus, coordinadora del eje de defensa del territorio del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

Narda Guarín

Narda Guarín

Periodista, Licenciada en Ciencias Sociales y Económicas, Abogada y especialista en Derecho Constitucional...

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