¿Quién dio la orden de cancelar las ruedas de prensa del DANE? Director saliente lo reveló

El director saliente del DANE, Ricardo Valencia, estuvo en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar acerca de su declaración de insubsistencia que emitió la Presidencia de la República.

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Mencionó que en el comunicado que hicieron desde Presidencia de la República se asegura que él desacató la directriz respeto a ruedas de prensa. Sin embargo, aclaró que nadie le comunicó nada al respecto de las ruedas de prensa.

“La directora del área de comunicaciones del DANE me informó que había recibido una llamada del área de comunicaciones de Presidencia recordándole la directiva y pidiéndole que esa rueda de prensa no se hiciera”, afirmó.

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A pesar de eso, expresó que atendió su “obligación” de presentar las estadísticas del DANE como se había prometido, con ayuda de diversos formatos, entre ellos un video que contenía una larga introducción que explicaba cómo se calculaba el índice de Precios al Consumidor (IPC).

“Yo me mantuve a la obligación de ley de garantizar la independencia técnica y la mía propia”, sostuvo.

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¿Qué dice el comunicado de la Presidencia?

La Presidencia confirmó que la decisión de declararlo insubsistente se produce luego de que afirmara en su primer rueda de prensa al frente de la entidad, sin que previamente se hubieran adelantado auditorías, que no había encontrado anomalías en los indicadores del DANE, correspondientes al mes de julio.

Este es el comunicado oficial de Presidencia:

Escuche el fragmento de la entrevista aquí: