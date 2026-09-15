Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

15 sep 2026 Actualizado 13:22

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM WEconomía

¿Quién dio la orden de cancelar las ruedas de prensa del DANE? Director saliente lo reveló

Ricardo Valencia, saliente director del DANE, mencionó en 6AM W que él mantuvo “la obligación de ley de garantizar la independencia técnica” de la entidad y la suya propia.

“Independencia técnica del DANE es sagrada”: Ricardo Valencia tras ser declarado insubsistente

“Independencia técnica del DANE es sagrada”: Ricardo Valencia tras ser declarado insubsistente

00:00:0009:50
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Añadir Caracol Radio en Google

El director saliente del DANE, Ricardo Valencia, estuvo en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar acerca de su declaración de insubsistencia que emitió la Presidencia de la República.

Lea aquí: “Independencia técnica del DANE es sagrada”: Ricardo Valencia tras ser declarado insubsistente

Mencionó que en el comunicado que hicieron desde Presidencia de la República se asegura que él desacató la directriz respeto a ruedas de prensa. Sin embargo, aclaró que nadie le comunicó nada al respecto de las ruedas de prensa.

“La directora del área de comunicaciones del DANE me informó que había recibido una llamada del área de comunicaciones de Presidencia recordándole la directiva y pidiéndole que esa rueda de prensa no se hiciera”, afirmó.

Le puede interesar: “Si fue instrucción de Presidencia estaríamos violando la ley de estadísticas”: Juan Daniel Oviedo

A pesar de eso, expresó que atendió su “obligación” de presentar las estadísticas del DANE como se había prometido, con ayuda de diversos formatos, entre ellos un video que contenía una larga introducción que explicaba cómo se calculaba el índice de Precios al Consumidor (IPC).

“Yo me mantuve a la obligación de ley de garantizar la independencia técnica y la mía propia”, sostuvo.

Puede ver: Presupuesto General de la Nación, salida del director del Dane y autonomía universitaria

¿Qué dice el comunicado de la Presidencia?

La Presidencia confirmó que la decisión de declararlo insubsistente se produce luego de que afirmara en su primer rueda de prensa al frente de la entidad, sin que previamente se hubieran adelantado auditorías, que no había encontrado anomalías en los indicadores del DANE, correspondientes al mes de julio.

Este es el comunicado oficial de Presidencia:

Escuche el fragmento de la entrevista aquí:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0001:36
Descargar
Felipe Lara

Felipe Lara

Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado