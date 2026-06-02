Presunto cartel de las regalías ‘Aremca’: Fiscalía imputó a exgobernadora de Arauca

Justicia

La Fiscalía General de la Nación imputó a la exgobernadora de Arauca, Indira Luz Barrios Guarnizo, por las presuntas irregularidades en las que habría incurrido en medio del cartel de las regalías conocido como ‘Aremca’.

En la segunda fase de la macroinvestigación de este caso, la Fiscalía le imputó a la exmandataria los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, uso de documento falso, prevaricato por acción, peculado por apropiación agravado en favor de terceros y peculado por apropiación simple.

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De acuerdo con el expediente, las iniciativas, financiadas con recursos de regalías, fueron asignadas para su ejecución a la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca), la cual no cumplía los requisitos legales, técnicos, financieros y jurídicos para administrar recursos públicos.

¿Qué tiene la Fiscalía contra la exgobernadora de Arauca?

Los hechos por los que está siendo investigada se relacionan con el posible direccionamiento irregular de tres proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), por más de 91.542 millones de pesos, que contemplaban la construcción de la red de alcantarillado pluvial en el sector Playitas de Arauca y de las celdas dos y tres del relleno sanitario de Tame (Arauca).

“En el curso de la investigación dirigida por la fiscal séptima delegada ante la Corte Suprema de Justicia se conoció que, a través del Decreto 864 del 24 de mayo de 2022, la entonces mandataria designó como ejecutora de las iniciativas, con sus respectivos contratos de interventoría, a la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca), la cual no cumplía los requisitos legales, técnicos, financieros y jurídicos para administrar dineros provenientes de regalías, ni estaba inscrita en el Sistema de Registro de Esquemas Asociativos Territoriales (REAT) del Ministerio del Interior”, detalló la Fiscalía.

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También se descubrió que los proyectos viabilizados no aparecían en el Plan de Desarrollo de la Gobernación de Arauca ni estaban inscritos en el banco de datos del Fondo Nacional de Regalías.

“Las evidencias también indican que, de manera consciente y voluntaria, en la fase precontractual y en las etapas de formulación, estructuración, viabilidad y registro de los proyectos, la entonces gobernadora habría avalado documentos técnicos sin estar soportados por expertos y, en algunos casos, expedido certificaciones y decretos con base en documentos falsos o de origen ilegal”, señaló la Fiscalía.

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Precisamente, uno de los documentos utilizados habría sido un estudio topográfico elaborado por una persona que había fallecido ocho años atrás y que, además, no tenía título de topógrafo.

La exgobernadora de Arauca, al parecer, favoreció que terceros se apropiaran de recursos públicos provenientes de regalías por 40.327 millones de pesos, representados en sobrecostos, apropiación de tributos territoriales y cuantiosos anticipos.