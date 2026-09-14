Laura Sarabia habría ordenado que se practicara prueba del polígrafo a Marelbys Meza: Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación destapó sus cartas en medio de la imputación de cargos contra la exjefa de Gabinete del Gobierno del expresidente Gustavo Petro, Laura Camila Sarabia Torres, en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades que habrían rodeado la prueba del polígrafo a la que fue sometida su exniñera, Marelbys Meza.

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Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia dijo que, el 29 de enero de 2023, Sarabia Torres, al parecer, le ordenó al coronel Carlos Alberto Feria que le practicara la prueba del polígrafo a su exniñera Marelbys Meza, tras la pérdida de un maletín con dinero.

“Ese 29 de enero del 2023, usted arribó a su apartamento. Finalizando ya la tarde en presencia del capitán Mojica, se comunicó vía telefónica con el coronel Carlos Alberto Feria Buitrago y le ordenó que le practique una prueba de polígrafo a Marelbys Meza Vuelvas. Horas más tarde, ese mismo domingo 29, usted personalmente le dijo a su empleada que debía someterse a esta prueba. En calidad de jefa del despacho presidencial, al emitir esta orden al coronel Feria, desbordó su competencia funcional, abrogándose una atribución que legalmente le correspondía a otro funcionario, con el propósito exclusivo de resolver un asunto personal (…)”, dijo la fiscal.

La Fiscalía le imputó a Sarabia los delitos de abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y peculado por uso.

La fiscal del caso detalló que Sarabia Torres se habría extralimitado en el cumplimiento de sus funciones, al presuntamente usar los bienes del Estado para atender un problema personal como lo fue la pérdida de la maleta con dinero.

“Sus funciones, doctora Laura, estaban contenidas en el artículo 14 del decreto 2647 del 30 de diciembre del 2022, complementadas en el manual específico de funciones del CAPRE, expedido en resolución 0047 del 16 de enero del 2023. En términos generales, como jefa de despacho, estaba encargada de asesorar al presidente de la República en la formulación de políticas públicas, asistirlo en la planeación y ejecución de los asuntos estratégicos, políticos”, dijo la fiscal.

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